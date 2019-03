Su skirtingų kultūrų atstovais moksleiviai susitiko Makedonijoje

Tarptautinio projekto dalis

Ši kelionė – dalis "Erasmus+" projekto "The Unifying Power of Arts" ("Vienijanti meno galia"), truksiančio iki kitų metų birželio. U.Karvelis gimnazija jame dalyvauja drauge su partneriais iš Turkijos, Makedonijos, Kroatijos ir Rumunijos. Pirmoji pažintis su šių šalių atstovais įvyko Turkijoje, Sivaso mieste. Ji tęsėsi Makedonijoje. Makedonų šeimos moksleivius savaitei apgyvendino savo namuose ir tapo jiems antraisiais tėvais. Visą savaitę mokiniai kartu su savo bendraamžiais ėjo kartu į mokyklą, pristatė savo šalis pasaulyje garsinusias asmenybes, mokė vieni kitus tradicinių žaidimų, dalyvavo užklasinėje veikloje, aplankė Ochrido ežero apylinkes, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, Bitolos miestą, Matkos kanjoną. Lietuvaičiai liko sužavėti šalies kultūra, jos svetingumu ir užsimezgusiais šiltais santykiais su kitų šalių atstovais. "Tai puiki galimybė pažinti kitas kultūras be jokių išankstinių nuostatų. Tas laikas, kurį leidome kartu, buvo tiesiog nuostabus. Sužinojome išties daug apie kitų šalių kultūrą, papročius, galėjome gyvai pabendrauti ir dalyvauti įvairiose veiklose, kartu keliauti. Kas gali būti geriau nei skirtingų šalių kultūrų vieningumas ir bendrystė?" – pastebėjo mokytoja Alina Živatkauskienė.

Pasitelkia meno šakas

Projektas "Vienijanti meno galia" skirtas 15–18 metų jaunuoliams iš penkių šalių, kurie susiburia bendroms mokymosi veikloms skirtingose šalyse ir susipažįsta su kitų kultūrų tradicijomis, pasitelkdami įvairias meno šakas, tokias kaip šalių tradicinės virtuvės, muzika, šokiai, dailė, gilinasi į istoriją, lanko į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas vietas. Moksleiviai pristato vieni kitiems savo šalis, istoriją, garsias asmenybes, kurių nuopelnai svarbūs visam pasauliui, diskutuoja apie tai, kaip svarbu gyventi santarvėje ir taikoje. Projektu siekiama parodyti, kad išankstiniai nusistatymai apie kitos šalies žmones kartais yra klaidingi, pažinti kultūrų įvairovę bei laužyti įsigalėjusius stereotipus, tobulinti mokinių anglų kalbos, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo kompetencijas, ugdyti projekto valdymo įgūdžius ir skatinti motyvaciją kurti kitus projektus.

Vizito metu vyko daug oficialių susitikimų. Mokytojų grupė susitiko su Makedonijos švietimo ir kultūros ministrais, projekto dalyviai išdėstė savo nuomonę atviroje diskusijoje apie šalies švietimo politiką ir jaunimo projektų svarbą Europos švietimo kultūroje. Kultūros ministras ypač palaikė Lietuvos tarptautinę iniciatyvą, kuriant tvarią bendruomenę. "Smagu, kad augančiai kartai mokytojai tarsi vedliai yra pavyzdys, kaip skirtingos kultūros gali kurti darnią integraciją visuomenėje", – susitikimo su projekto dalyviais metu sakė Skopjė meras Petre Shilegovas.

Labiau pažįsta kultūrą

Užsienio kalbų mokytojos A.Živatkauskienė ir Rūta Novošinskienė įvardijo dar vieną svarbų projekto pranašumą – tai kalbų mokėjimas, atveriantis kelius į pažinimą ir turtingesnį kultūrų suvokimą. "Mes bandome skiepyti vaikams meilę kalboms, o toks projektas tik patvirtina, kad užsienio kalbų mokėjimas – tai kelias į pažinimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūrų. Tokios iniciatyvos ir veiklos mokyklose gali padėti kurti geresnį gyvenimą, griauti baimes, padėti žmonėms, susiduriantiems su integracijos problemomis, kurti ne tik mokyklos, bet ir visos Europos bendruomenę", – sakė A.Živatkauskienė.

Projekto Lietuvoje koordinatorė R.Novošinskienė buvo pakviesta dalyvauti televizijos laidoje ir pasidalyti įspūdžiais apie projektą bei galimybėmis pažinti kitas šalis, jų kultūrą, žmones be jokių išankstinių nuostatų, kokią gyvenimo patirtį įgyja mokiniai, dalyvaudami tokio tipo mainuose bei projektuose, kaip keičiasi jų nuomonės ir įsitikinimai praleidus savaitę kartu.

Pasak mokytojų, projekto sėkmę įrodo jo dalyvių ašaros besibaigiant vizito laikui, kai reikėjo išsiskirti. Vis dėlto užsimezgusi draugystė nenutrūksta, o toliau tęsiasi socialiniuose tinkluose ar pasitelkus kitas priemones.

Projektas tęsiasi toliau – laukia dar trys susitikimai. Mokytojai ir mokiniai dalysis savo kultūros paveldu Kroatijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje. O kol kas projekto dalyviai grįžo į Lietuvą pasisėmę naujų žinių, įgiję naujų draugų ir suvokę, kad žmonės, nors ir labai skirtingi, gali sutarti kaip viena didelė šeima, gyventi taikiai be karo ir nesantaikos.