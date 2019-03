Šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“ pristato projektą „Atomic B“

Rytoj kūrinys bus pristatomas Kauno menininkų namuose, o vėliau vyks į MO muziejų Vilniuje ir festivalį "Jaunųjų kūrėjų reidas" Radviliškyje.

"Atomic B" – tai kompozitoriaus ir garso menininko Andriaus Arutiuniano audiovizualinis kūrinys ansambliui, elektronikai ir dviem vaizdo ekranams. Kūrinio premjera įvyko 2017 m. Melos-Ethos festivalyje Bratislavoje, kur sulaukė puikių įvertinimų tiek iš scenos kritikų, tiek iš festivalio organizatorių. Pernai kūrinys buvo apdovanotas Lietuvos kompozitorių sąjungos Jaunojo kūrėjo premija, o po ansamblio koncertinio turo Lietuvoje šis projektas bus pristatytas Estijoje balandžio mėnesį.

Projekto "Atomic B" atramos tašku tapo atominė energija ir jos įtaka ekologijai, politinėms santvarkoms bei asmeniniams pasakojimams. "Atomic B" naudoja archyvinius vaizdus, garsus ir įrašus iš Visagino miesto bei atominės elektrinės statybų. Kūrinyje ši ir kita dokumentinė medžiaga yra perdirbama ir jungiama su įvairiais tekstais, kurie remiasi skirtingų atominių miestelių gyventojų prisiminimais, taip pat ir tekstų apie utopinius miestus ir architektūrą ištraukomis.

"Atominės energetikos tema išlieka aktuali tiek ekologine, tiek politine prasme, ypač tebevykstant Ignalinos atominės uždarymo darbams. Kita vertus, šiuo kūriniu stengėmės kvestionuoti, kokį poveikį visuomenėms ir jų struktūroms daro atominė energija ir jos išgavimo sąlygos ne tik Lietuvoje, bet ir skirtinguose geografiniuose kontekstuose, – idėjomis dalijasi A.Arutiunianas. – Atominė energija niekur nesitraukia, o jos įtaka ekologinėms ir politinėms santvarkoms vis dar išlieka svari, vadinasi, svarbu ir toliau kalbėti šia tema". Be to, kompozitorius kartu su "Atomic B" norėjęs persvarstyti ir savo santykį su to laikmečio (8-ojo dešimtmečio) vaizdine kalba: ji stipriai veikė ir kūrinio muzikinę kalbą.

Kovo 14-ąją Kauno menininkų namuose muzikos entuziastų laukia ypatingas vakaras: prieš "Synaesthesis" koncertą įvyks Lietuvos muzikos informacijos centro leidžiamo žurnalo "Lithuanian Music Link" pristatymas, kuriame dalyvaus Ugnius Babinskas, Kotryna Lingienė, Asta Pakarklytė ir Emilija Visockaitė. "Synaesthesis" – naujausio "Lithuanian Music Link" žurnalo veidas.

Kas? ansamblio "Synaesthesis" projektas "Atomic B".

Kada? Kovo 14 d. 19.30 val.

Kur? Kauno menininkų namuose (V.Putvinskio g. 56).