Popiežiaus vizito atgarsiai: Kauno choristams – išskirtinis Šventojo Tėvo dėmesys

Kauno sakralinės muzikos mokyklos bendruomenė vis dar gyvena praėjusio savaitgalio įspūdžiais iš susitikimų su Lietuvoje viešėjusiu popiežiumi Pranciškumi. Choristai džiūgauja per kelerius metus jau triskart priėmę Šventojo Tėvo palaiminimą. Be to, vienintelė Baltijos šalyse tokia muzikos mokykla sulaukė specialios pontifiko padėkos už kvietimą joje apsilankyti.