„Nuepiko“: nuo drąsos būti savimi prasidėjęs trijų šokėjų epas

Veržlūs, linkę eksperimentuoti ir kurti nepriklausomai, šokėjai jau spėjo išsikovoti publikos palankumą kaip komiško, nuoširdumu paperkančio šokio spektaklio "(g)round zero" herojai. Gruodžio 23 d. trijulę ir spektaklį, nuo kurio prasidėjo komandinis, vien šokio disciplina neapsiribojantis trijų šokėjų darbas, bus galima išvysti Kauno kameriniame teatre.

Artėjant dar vienam įsimintinam nepailstančių scenos eksperimentatorių pasirodymui, su nepaliaujamai kūrybinių iššūkių ieškančia trijule M.Pinigiu, M.Paplausku (M.P.) ir A.Stakele (A.S.) susitikome pakalbėti apie naują, bet ilgai brendusią "Nuepiko" idėją, nesenos praeities patirtis ir netolimos ateities planus.

– Kurį laiką gyvavote, kaip vieno spektaklio projektas. Nuolat kintantį "(g)round zero" pastarųjų poros metų laikotarpiu spėjote parodyti ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Kada ir kaip atsirado "Nuepiko"? Kaip derėtų šifruoti šį naują jūsų vardą? Ir koks kiekvieno iš jūsų vaidmuo naujai beužgimstančioje trupėje?

M.P.: "Nuepiko" užuomazgos buvo juntamos jau seniai. Pamenu, mums dar tik pradėjus statyti "(g)round zero", Marius jau turėjo idėją naujam spektakliui, kalbėjo apie tęstinumą...

M.Pinigis: Taip, nuo pat "(g)round zero" pradžios sakiau Mariui ir Andriui, kad kelio atgal nebebus. Tuomet dar nežinojome, kur tai mus nuves, tačiau tęstinumo grūdas buvo pasėtas jau tada. Nesinorėjo, kad tai būtų tik dar vienas vienkartinis projektas. Atsibodo blaškytis, norėjosi susikurti savo sceninį veidą. Dirbdami su "(g)round zero" tai pamažu ir darėme. Ne veltui šį spektaklį rodysime jau 35-ą kartą. Jis nuolat kinta. Pradžioje planavome šokti dviese. Du Mariai. Andrius teturėjo kurti muziką spektakliui. Todėl, kurį laiką gyvavome santykiu 2:1. Andriaus vaidmuo nebuvo pakankamai ryški. Vėliau pradėjome mąstyti, kaip tai pakeisti.

A.S.: Iki šiol mąstome.

M.Pinigis: Išgyvename nuolatinį augimo procesą. Trupėje visi esame vienodai svarbūs, nors, priklausomai nuo situacijos, mūsų vaidmenys keičiasi. Ilgainiui mus pradėjo vadinti "(g)round zero". Tačiau tai tik vieno mūsų spektaklio pavadinimas. Supratome, kad mūsų komandai reikalingas vardas. Taigi dar 2017 m. vasarą kartu su bičiuliu, reklamos ir komunikacijos specialistu Artūru Bulota, pradėjome ieškoti tinkamiausio varianto.

A.S.: Pradėjome nuo raktinių žodžių. Ilgai svarstėme, kol galiausiai atradome "Nuepiko" pavadinimą. Kone pusę metų nepaliovėme apie jį galvoti, mėginome su juo susigyventi. Tačiau svarbus ne pats pavadinimas, o tai, ką pavyks į jį sudėti.

Mano galvoje, pavyzdžiui, užgimė savotiško herojaus, vardu Nuepiko, įvaizdis. Tai mus išlaisvinantis ir nuolat tobulėti įkvepiantis herojus.

M.Pinigis: "Mersedes" ir "Coca-cola" tebuvo bereikšmiai žodžiai, kol nepradėjo asocijuotis su tam tikrais įvaizdžiais.

M.P.: Manau, kiekvienas iš mūsų pamažu pradėjo "Nuepiko" tapatinti su skirtingais vaizdiniais. Mano galvoje, pavyzdžiui, užgimė savotiško herojaus, vardu Nuepiko, įvaizdis. Tai mus išlaisvinantis ir nuolatiniam tobulėjimui įkvepiantis herojus. Juk kaskart kursime ir pasakosime naują istoriją.

– Pagrindinė projekto "(g)round zero" ašis sukosi apie žiūrovui matomus ir nematomus jūsų vieni kitiems metamus iššūkius. Spektaklį rengiant ilgainiui net užgimė "(g)round zero mentaliteto" sąvoka, bylojanti apie nuolatinį norą išmėginti savo galimybių ribas. Ar nuo vienas kitam metamų kūrybinių iššūkių neatsiejamas ir naujasis "Nuepiko" identitetas?

M.P.: Man (g)round zero mentalitetas – tarsi nematomas psichoterapeutas arba nuolatos motyvuojantis treneris, plečiantis mūsų pasaulėžiūrą. Jis stipriai mus vienija.

M.Pinigis: (g)round zero mentalitetas visų pirma siejasi su drąsa ir tam tikru atvirumu. Mes užsidedame drąsos kaukes, darome tai, ko įprastai bijome, metame sau iššūkius, kūryboje ir kasdienybėje. Statant "(g)round zero", norėjome išsivaduoti iš baimių. Tam, kad imtume kurti pernelyg negalvojant, ką apie mus pagalvos kiti ar kaip turėtų atrodyti šokis, prireikė kone tiesmukiškos drąsos. Kartu su "Nuepiko" mūsų kūryboje, žinoma, atsiras daugiau spalvų.

M.P.: "Nuepiko" – dar brandesnis mūsų žingsnis į priekį. Kartu su juo auga ir atsakomybė, juk kaskart mėginsime sukurti naują pasakojimą. Statydami "(g)round zero" galėjome slėptis po vėjavaikiška kauke, tačiau dabar pradedame gvildenti vis rimtesnes temas.

– Judesys, vaizdas, garsas – lig šiol gan paslaptingai skambantys konceptualūs "Nuepiko" dėmenys, leidžia numanyti, kad pamažu išlaisvinsite visus savo talentus. Juk, kai nešoka scenoje, vienas iš Marių užsiima judesio edukacija, kitas yra vaizdo operatorius, o Andrius kuria muziką spektakliams, ir ne tik... Ar teisingas spėjimas?

A.S.: Labai taiklus!

M.Pinigis: Taip, po truputį mėginsime atsiskleisti visapusiškai. Jau kurį laiką kartu su Mariumi užsiimame judesio edukacija. Ilgainiui bandysime plėtoti ir kitas išraiškos formas. Juk šokis gali egzistuoti ne tik dėl spektaklio. Galbūt jau ateinančiais metais vietoj spektaklio išleisime muzikos plokštelę arba pastatysime filmą apie šokį. Bus proga dar sykį išmėginti savo (g)round zero mentalitetą. Norint neapsiriboti viena išraiškos forma, tikrai prireiks drąsos.

– Vos prieš kelis mėnesius su spektakliu "(g)round zero" gastroliavote Izraelyje ir Meksikoje. Pastarąją kelionę esate prilyginę linksmiesiems kalneliams. Kodėl? Su kokias pakilimais ir nuokryčiais teko susidurti gastrolių metu?

M.Pinigis: Mus atrinko dalyvauti viename festivalyje, tačiau netikėtai vienas mano draugas pasiūlė dalyvauti dar dviejuose, kad jau buvome Meksikoje.

M.P.: Tada ir prasidėjo tikrieji kalneliai. Dabar Meksiką atsimenu it per sapną. Dažnai sapnuoju, kad bėgu per visą miestą negalėdamas pasiekti savo tikslo. Meksikoje taip buvo su poilsiu. Atrodydavo, kad štai – jau atėjo ramybės akimirka... Ir tada vėl kas nors nutikdavo.

A.S.: Gyvenome visiškoje nežinioje. Nežinojome, kur kitą dieną vakarieniausime ar net miegosime. Kelionės viduryje išgyvenome komandinį sprogimą. Vyko labai rimtas pokalbis.

M.Pinigis: Kelionė išties buvo pilna netikėtumų: vieną vakarą ant grindų trise miegame šaukštelių poza, o kitą jau viešime pas turtingiausią žmogų Meksikoje. Mums, kaip komandai, kelionė po Meksiką reiškė labai daug. Pagaliau turėjome ilgai brendusį pokalbį apie tai, ką darome ir ko norime. Netrūko emocijų, kalbėjome itin atvirai. Mums tai buvo į naudą.

Kuriant "(g)round zero" norėjome atrasti savo "Tigro akį" – mokėmės drąsos. Dabar mokysimės neperdegti.

– Dirstelėkime į ateitį. Jau kurį laiką ruošiate naują spektaklį. Kuo nustebinti planuojate šįkart?

A.S.: Būsime kitokie. Vadovausimės kitokia estetika.

M.Pinigis: Keisimės ir judesio prasme. Neseniai viešėjau Kinijoje. Ten sutikau vieną skandinavų antropologą, tyrinėjantį šiuolaikinę visuomenę. Pagrindinis jo tyrimų objektas – perdegimo reiškinys. Man jo mintys paliko didelį įspūdį. Kasdien matau perdegusius žmones. Kartais ir pats jaučiuosi perdegęs. Negana to, savotiškas perdegimas vyksta ir globalesniu politiniu ir ekologiniu lygmeniu. Žmonija labai stipriai serga. Man tai pasirodė aktualu. Galvoje iškart užgimė spektaklio idėja. Spektaklyje tikrai nesiūlysime formulės, kaip reikėtų gyventi. Veikiau mėginsime sukurti visuomenės metaforą. Visos epochos kartojasi. Žmonės pamažu ir vėl prisimena gamtą. Apie tai kalbėjo dar prancūzų filosofas Jeanas-Jacques'as Rousseau. Mes labai skubame, tačiau tas skubėjimas ne visada produktyvus. Dažnai nemokame būti tiesiog čia ir dabar.

M.P.: Veikiausiai naujame spektaklyje pademonstruosime perdegimo mentalitetą. Kuriant "(g)round zero" norėjome atrasti savo "Tigro akį" – mokėmės drąsos. Dabar mokysimės neperdegti.

Kas? Spektaklis "(g)round zero".

Kur? Kauno kameriniame teatre.

Kada? Gruodžio 23 d. 18 val.

Bilietai platinami: Tiketa.lt