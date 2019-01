M.A.M.A metų roko grupe tapę „Colours of Bubbles“ apdovanojimą atšvęs koncertu Kaune

Vakar vykusiuose muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. metų roko grupe tapę „Colours of Bubbles“ šiandien turi dvigubą progą švęsti – ne tik laimėtą apdovanojimą, bet ir akustinių koncertų turo „Home“ baigiamąjį koncertą Kaune.

Tris sausio šeštadienius „Colours of Bubbles“ susitiko su gerbėjais jaukiuose koncertuose Palangoje, Vilniuje, Šiauliuose, o šįvakar tai padarys Kauno kultūros centre. „Tai buvo labai geri metai“, – sako muzikantai. „Ir šiandienos koncertas taps viso to, kas per juos įvyko, after-party.“

Praėję metai grupei išties buvo vieni ryškiausių per karjerą. Išleidę albumą „Untold Story“ su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir remiksų albumą „Gamma“, muzikantai surengė koncertus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Kinijoje. Taip pat sugrojo ambicingiausią savo solinį koncertą – Trakų pilyje su Šv. Kristoforo orkestru.

Į du apdovanojimus – metų grupės ir metų roko grupės – pretendavę „Colours of Bubbles“ tapo metų roko grupe. Šį apdovanojimą muzikantams įteikė plaukikas, pasaulio čempionas Danas Rapšys. M.A.M.A. metų roko grupės titulą „Colours of Bubbles“ buvo laimėję ir 2015 metais.