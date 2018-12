Kauniečius džiugina didžiausia kankorėžių eglė šalyje

Laikinoji sostinė gali pasigirti dar viena unikalia šventine puošmena. Per savaitgalį, padedant kauniečiams, buvo pastatyta didžiausia šalyje kankorėžių eglė. Ši rekordinė gražuolė papuošė Kauno „Akropolį“.

Kankorėžių eglutė buvo gaminama visą savaitgalį. 3,5 m aukščio kankorėžių eglei pagaminti prireikė daugiau nei 5 tūkst. kankorėžių, kuriuos eglutę kūrusios įmonės „Tegra State“ darbuotojai surinko šalies miškuose.

„Šia eglute norime parodyti, kad šventinės puošmenos nebūtinai turi būti brangios. Net ir puošmenos, pagamintos iš gamtoje rastų medžiagų, gali būti labai gražios, unikalios ir išradingos. Be to, jos natūralios, ekologiškos, nekenkia aplinkai. Negana to, su jomis į namus atkeliauja gamta ir šiluma“, – sako bendrovės rinkodaros vadovas Rokas Petrauskas.

Prie rudaskarės gamybos prisidėti buvo kviečiami ir kauniečiai. Čia pat vykusiose kalėdinių žaisliukų ir vainikų dirbtuvėse pagamintomis dekoracijomis vaikai ir suaugusieji puošė kankorėžių eglutę.

„Dar kartą įsitikinome, kad šventinių dekoracijų gamyba suartina šeimos narius, suvienija juos bendrai veiklai. Į gaminamas puošmenas jie įdeda ne tik darbo, bet ir daug šilumos, meilės. Atsiskleidžia neįtikėtini talentai“, – tvirtina R. Petrauskas. Pačias įvairiausias medžiagas sutvirtinti galintys 8 spalvų klijai kankorėžių eglutę ne tik sulipdė, bet ir papuošė.

Ekologiška rudaskarė kauniečius ir miesto svečius džiugins iki Trijų Karalių.