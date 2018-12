Kauną ir vėl sudrebino energingoji svingo karalienė G. Carling

Į juos dviem valandoms klausytojus įsuko svingo karalienė Gunhild Carling (Švedija) kartu su Kauno bigbendu (vyr. dirigentas Jievaras Jasinskis), stepo grupe „Funny Beat“ (vadovas Gintaras Visoskis, choreografas Dainius Bervingis) ir lindyhopo šokėjų pora.

Dar praeitų metų lapkritį džiazo žvaigždė ir multiinstrumentininkė G. Carling susižavėjusiai Kauno publikai ištarė „greitai grįšiu“, o jau šiemet savo pažadą išpildė. Lengva nebuvo. Mat pasirodymas Lietuvoje įsiterpė į jos grandiozinį koncertinį turą Amerikoje. Iš ten, su didele meile Kauno bigbendui ir mūsų miestui, atlikėja atskriejo pradžiuginti savo įkvepiančiu muzikavimu.

Sugrįžusi į Kauną virtuozė vėl atėmė žadą savo energija, neeiliniais gebėjimais ir muzikalumu. Garbinama savame krašte ir svetur, šiandien G. Carling suburia įspūdingus kiekius žiūrovų, kiekvieną kartą sugebėdama juos įtraukti į savo pasirodymą, tarsi pašėlusiai smagų azartinį žaidimą.

Muzikos mokslų niekada nesimokiusi G. Carling visuomet pabrėžia, kad mokyklos „diplomą“ įgijo muzikuodama nuo septynių metų savo šeimoje. Žiūrint į gyvą atlikėjos pavyzdį sunku įsivaizduoti, koks turėtų būti troškimas, metodika, asmenybės savybės ir žinoma – žmogaus gebėjimai, kad jie visi susitelktų viename asmenyje... Dainavimas, grojimas trimitu, trombonu, lūpine armonikėle, dūdmaišiu, šokis, vaidyba, akrobatiniai triukai, grojant iš kart keliais instrumentais, savos kompozicijos ir džiazo standartai – toks buvo vakarykštis programos „meniu“, kuris šviesų ir vaizdo projekcijų fone atrodė kaip nerealus spektaklis, įtempto siužeto muzikinis veiksmas pilnutėlėje muzikinio teatro salėje.

Jos vakarykščio šėliojimo, triukų ir jautriai išdainuoto vokalo vibrato (ypač – lyrinėse dainose, kaip antai – „You Are my Entire Universe“, „My Heart is Waiting for You“ ir kt. ) neįmanoma apibūdinti keliais žodžiais. Daugiau kaip dvidešimt muzikinių kompozicijų, įskaitant ir meistriškai, su polėkiu atliktus bigbendo numerius, skambėjo kaip miniatiūrinės istorijos – jausmingos, greitos, ilgesingos ir atviros.

G. Carling stilių galima pavadinti moderniuoju svingu. Jos muzikos herojai, stiliaus pojūčio ir technikos kelrodžiai yra Louisas Armstrongas, Duke‘as Ellingtonas. Būtent šias asmenybes atlikėją įvardina kaip muzikinio įkvėpimo šaltinį ir jų pavardes užrašo pirmosiose meistrų – mokytojų gretose. Tai patvirtintų ir finalinis vakarykščio koncerto numeris „When the Saints Go Marching In“, kuris siejamas su neblėstančiu L. Armstrongo atlikimu ir sceniniu įvaizdžiu. Taikliai ji pasirodymus ir įspūdį šių metų rugsėjo mėnesį perteikė „Cabaret Scenes“ žurnalas: „...malonus jos dainų akcentas svajingai nukelia į senąjį Niujorką“.

Savo krašte G. Carling vadinama nacionaliniu turtu, 2011 metais jai buvo suteiktas Švedijos garbės pilietės vardas. Šiandien svingo karaliene, uraganu tituluojama atlikėja sako, kad savo pasirodymais klausytojams norinti suteikti progą pasijusti jaunatviškais ir laimingais. Tokį lūkestį atlikėja ne kartą yra išsakiusi viešai, o vakarykštės klausytojų šypsenos bei aplodismentai patvirtino – praleistos akimirkos su džiazo įžymybe buvo lengvos, žavios ir laimingos. Prie šio pojūčio labai prisidėjo legendinis Kauno bigbendas, kuris kiekvieną kartą atsiskleidžia ne tik virtuoziškumo pojūčiu, bet ir išskirtinėmis, tik šiam Lietuvos džiazo orkestrui būdingomis skambesio savybėmis – banguojančiomis dinaminėmis linijomis, išraiškingais melodijų reljefais ir ritmo ekspresija.

Todėl kas vakar atėjo paklausyti ir pamatyti programos „Swing Out Show“, ištraukė laimingą loterijos bilietą (o gal – jau ir savo kalėdinę dovaną!), kurio prizas – prabangus, antrus metus draugaujantis Kauno bigbendo ir G. Carling aljansas – užburiantis, šventiškas, stiprus ir tiesiog – ilgam įsimintinas renginys.