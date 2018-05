Geriausia bibliotekos vadovė: knygos pamažu darosi prabangos prekė

Kelionė po bibliotekas

Išgirdus žodį "biblioteka", ne vienam mūsų prieš akis iškyla nosis akiniais pabalnojusios, plaukus į kuodus susukusios, neretai rūstaus veido bibliotekininkės, krūva knygų iš privalomojo sąrašo ir lėtai bėgantis laikas vienoje iš nuobodžių salių.

Tiesa, pasaulyje yra ne viena stereotipus griaunanti, savo grožiu ištaigingus rūmus nustelbianti biblioteka, lentynose sauganti knygas, kurios skaičiuoja šimtus metų, o jų vertė siekia tūkstančius eurų. Tai biblioteka Marfoje, kur skraido šikšnosparniai, tai traukinių stotį menanti Sent Ženevjev biblioteka Paryžiuje ar per penkis aukštus nusidriekusi Pibodžio instituto biblioteka Baltimorėje.

Nepaisant intriguojančių vaizdų ir pasakojimų apie knygų rinkinius kituose pasaulio kampeliuose, apsistojome ties moderniu centru Kaune, teikiančiu profesionalias informacines paslaugas ir prieigą prie informacijos išteklių akademinei bendruomenei ir eiliniams miestiečiams.

"Prašau drąsiau, – užeiti stiklinio pastato vidun kvietė Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė. – Mes esame atviri visiems: ir akademinei bendruomenei, ir miestiečiams. Skirtumas tik tas, kad pastarieji knygų negali išsinešti. Jas turi skaityti vietoje."

Lentynas skaičiuoja metrais

Nieko nelaukę, iš pirmojo Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro aukšto, kur slepiasi uždarojo fondo lobynai ir darbuotojai, pakilome į trečiąjį.

Lengvu rankos mostu L.Šarlauskienė, Kauno kolegijoje skaičiuojanti jau ketvirtus metus, atvėrė atvirojo fondo erdvių duris ir pakvietė vidun. Vietos ant melsvos spalvos minkštasuolių neradome – antradienio popietė visus juos buvo nusėdę studentai.

"Manau, kad mūsų biblioteka atspindi šiuolaikinę ir modernią akademinę biblioteką. Čia ne tik jauki aplinka, patogios erdvės, čia – paslaugos ir ištekliai, kurie skatina ateiti vėl ir vėl", – bibliotekos apgultį aiškino pašnekovė.

Naiviai vylėmės patekti ir į individualius darbo kambarius, primenančius stiklinius banko gardelius. Jie taip pat buvo sausakimši.

"Studentai rašo baigiamuosius darbus", – dirstelėjusi į kompiuterius užgulusius jaunuolius, geriausia 2017 m. bibliotekos vadovė, kurią už reikšmingus darbus ir profesinius laimėjimus baigiantis balandžiui įvertino kultūros ministrė, įsitaisė prie stalo šalia baltų lentynų.

Beje, skaičiuojama, kad pastarųjų akademinėje bibliotekoje net 2 428 m. 1 612 m lentynų driekiasi atviruose, o 816 m – uždaruose fonduose.

Tūkstančiai knygų

Kauno kolegijos bibliotekoje yra maždaug 100 tūkst. spausdintų dokumentų ir triskart tiek elektroninių. Nemaža dalis jų – užsienio kalbomis.

"Orientuojamės į studijas ir mokslą, todėl beveik visa literatūra – pagal kolegijos studijų programas", – jų, anot L.Šarlauskienės, yra maždaug pusšimtis.

Todėl knygų lentynose galima rasti ir menų srities leidinių, ir knygų, skirtų gilinti ekonomikos ar technologijų žinias. Šalia glaudžiasi keli šimtai grožinės literatūros, psichologinių ir filosofinių knygų.

"Spausdintų žurnalų nėra daug, tik profesiniai. Mokslinius, elektroninius, prenumeruojame. Duomenų bazėje jų turime apie 20 tūkst.", – geriausia 2017-ųjų bibliotekos vadovė juokavo, kad į lentynas vargu ar pavyktų visus juos sutalpinti.

Moderniame, 2160 kv. m Studijų centro pastate skaitytojams įrengtos 234 vietos. 25 iš jų – kompiuterizuotos.

"Dirbančių kompiuteriais visuomet būna daugiau. Studentai labai dažnai bibliotekoje taisosi su savo nešiojamaisiais", – akimis pro trečiojo aukšto erdves perbėgo pašnekovė.

Kasdien į biblioteką užsuka šimtai studentų ir dėstytojų. Vieni modernaus pastato durų slenkstį mindžikuoja jau nuo 8 val. ryto, kiti knygų šventovės duris varsto per pietų pertrauką ar po paskaitų. Net ir pasibaigus bibliotekos darbo valandoms, Kauno kolegijos studentai gali patogiai įsitaisyti savarankiško mokymosi kambariuose ir ten sėdėti iki vidurnakčio.

Teikia konsultacijas

Kiek tiksliai lankytojų užsuką į biblioteką, darbuotojai neskaičiuoja – tai daro elektroniniai įėjimo vartai. Tikslesnius duomenis bibliotekininkai suveda baigiantis metams.

"Per dešimt mėnesių fiksuojame apytiksliai apie 113 tūkst. apsilankymų, – L.Šarlauskienė pabrėžė, kad svarbu ne tik kiek žmonių ateina į biblioteką, bet ir tai, kiek jie skaito. – Vienas studentas per metus pasiima apie penkiolika spausdintų knygų, iš elektroninės duomenų bazės atsisiunčia apie devynis straipsnius. Per metus kolegijos studentai ir dėstytojai atlieka 1 mln. 60 tūkst. paieškų."

Tokie skaičiai – bibliotekos darbuotojų ir vadovės nuopelnas, nors pastarieji kukliai nuleistų akis ir visos šlovės neprisiimtų. Apie lentynose ir elektroniniuose fonduose saugomus išteklius studentams pasakoja konsultantai. Visą svarbiausią informaciją Kauno kolegijos akademinė bendruomenė gali paskaityti bibliotekos puslapyje ir "Facebook" paskyroje.

"Nepakanka turėti. Didelis darbas apie tai pranešti kitiems, – užkibusiems ant jauko, L.Šarlauskienės teigimu, atsiveria plačios galimybės. – Tarkim, visi mes žinome, kad rašant darbus studentams ypač sunku sudaryti tvarkingą literatūros sąrašą arba cituoti. Ką siūlome? Virtualią biblioteką. Randi joje šaltinį, spaudi nuorodą, atsidarai parašą, nukopijuoji ir dedi, kur reikia."

Knyga – prabanga

Studentai, anot pašnekovės, gali naudotis ne tik virtualia biblioteka, patys sau išduoti knygas ir be bibliotekininko pagalbos jas grąžinti – kiekvienas Kauno kolegijos akademinės bendruomenės narys gali išbandyti kelionę interaktyviu bibliotekos žemėlapiu. Kaip jis veikia?

"Elektroninį bibliotekos katalogą susiejome su bibliotekos žemėlapiu. Suradęs knygą kataloge ir paspaudęs ant šifro, studentas mato, kurioje lentynoje guli jam reikalinga knyga", – naudojimosi instrukciją aiškino ir bibliotekos pasiekimais gyrėsi L.Šarlauskienė. – Dar vienas dalykas, kurį vertėtų paminėti – plagiato prevencijos sistemos aprašas. Jis leidžia sužinoti, kaip turi atrodyti darbas, kad nebūtų laikomas plagiatu."

Paklausta, ar geriausios šalies bibliotekos vadovės įvertinimas skatina toliau stiebtis, Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė linktelėjo galvą.

"Įvertinimas įpareigoja ieškoti naujovių ir pritraukti kuo daugiau skaitytojų. Sutikite, šiuolaikinio žmogaus nesuviliosi metodais, kurie buvo naudojami prieš 20 metų", – akimirkai pritilusi, L.Šarlauskienė prasitarė apie artimiausius planus.

Pirmuoju numeriu sąraše – bibliotekos fondų inventorizacija. Atlikus ją bus galima paleisti knygų užsakymo internetu funkciją. Pastarąją esą lydės kita, pratęsimo nuotoliniu būdu paslauga.

"Esu kupina pačių įvairiausių minčių", – degančiomis akimis apie savo aistrą darbui ir knygoms, pokalbį baigė geriausia šalies bibliotekos vadovė. – Domiuosi inovacijomis ir stengiuosi inicijuoti jų diegimą, tačiau mielai skaitau ir spausdintas knygas. Profesionaliai išleistos spausdintos ir meniškos knygos pamažu darosi prabangos prekė, todėl gera tokias knygas skaityti."