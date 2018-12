„The Beatles Show“: Naujieji su laiko patikrinta muzika

Tai išskirtinis, specialiai šiai progai sukurtas naujametinis šou, kurio metu išgirsite visame pasaulyje žinomos grupės "The Beatles" gražiausias dainas: "Let it be", "Yesterday", "Help", "Hey Jude", "Strawberry Fields Forever" ir kt., ir sužinosite įdomių detalių apie grupės kūrybą ir gyvenimą.

Dėl puikaus tenoro balso ir aktoriaus talento publikos mylimas R.Karpis – prisiekęs legendinės grupės iš Liverpulio gerbėjas, atmintinai žino visus jos istorijos faktus. Tiesiog vaikščiojanti bitlų enciklopedija. Aktorius Jokūbas Bareikis vaikystėje iš tėvų savindavosi bitlų plokšteles, flomasteriais žymėdamas mėgstamiausias savo dainas.

Duetas, sujungęs savo pagarbą ir meilę bitlų muzikai, sukūrė nuostabų biografinį koncertą, kuriame ne tik atlieka "The Beatles" dainas, akompanuojami gyvos muzikos grupės, bet ir įdomiai pasakoja garsiojo ketvertuko istoriją.

Populiariausia visų laikų muzikos grupė "The Beatles" visada liks ant pasaulio muzikos pjedestalo. Ši grupė per savo gyvavimo metus sukūrė daugiau populiarių iki šių dienų superhitų, nei per dešimtmetį sukuria visi pasaulio atlikėjai kartu.

"The Beatles" nepraranda ne tik savo senųjų gerbėjų, bet nemariu savo muzikos skambesiu pritraukia ir galybę jaunų muzikos mylėtojų. Tiesiog tai muzikos galia. Ir nors hipių laikai – jau praeityje, o lietuviai – daug santūresni žmonės, bet puikios dainos, gyvai atliekama muzika ir nuoširdus bendravimas niekada nepraranda savo vertės.

Naujamečio koncerto metu netrūks ir atlikėjų improvizacijos bei dialogo su publika, o specialiai renginiui sukurta šventinė scenografija tik sustiprins stebuklingo vakaro nuotaiką.

Nepraleiskite retos progos senuosius metus palydėti su nemirtingąja "Love me do", o Naujuosius pasitikti viltingai ištariant "Let it be"!

Šventinis naujametis koncertas "The Beatles Show" – ne tik galimybė praleisti puikų vakarą su nuostabia muzika ir profesionaliais atlikėjais, bet ir pradžiuginti savo artimąjį skoninga muzikine dovana.

Kas: Naujametis šou "The Beatles Show".

Kur: "Girstučio" kultūros rūmuose.

Kada: Gruodžio 31 d. 19 val.