Tyrimas: trečdaliu padaugėjo turinčiųjų išmanųjį televizorių

Skaitmeninėmis TV paslaugomis naudojasi devyni iš dešimties Lietuvos namų ūkių, turinčių TV. Apie du trečdalius (64 proc.) naudojasi mokamos televizijos paslaugomis.

Apie 42 proc. šalies gyventojų turi vieną televizorių ir šis skaičius per pastaruosius trejus metus nedaug kinta. O štai turinčių antrąjį ir trečiąjį įrenginį – po truputį mažėja.

„Televizorius išlieka svarbiausiu įrenginiu TV turiniui žiūrėti. Ateityje matysime tolydžio didėjantį TV ir interneto susiliejimą, bet iš dabartinių tendencijų akivaizdu, kad televizorius išliks svarbiausiu (ir patogiausiu) prietaisu žiūrėti TV turinį. Poreikis atnaujinti TV įrangą kasmet yra panašus. Beveik kas dešimtas respondentas (9 proc.) per artimiausius metus planuoja įsigyti naują televizorių“, – sakė „Kantar TNS“ Media tyrimų ir įžvalgų vadovė Lina Petraitienė.

Penktadalis peržiūri TV transliacijų įrašus

Net 45 proc. Lietuvos namų ūkių, turinčių televizorių, turi ir atidėto žiūrėjimo galimybę ir arti pusės ja pasinaudoja.

„Penktadalis namų ūkių (21 proc.) sako besinaudojantys atidėto žiūrėjimo galimybe bent kartą per savaitę, o ketvirtadalis (26 proc.) – tokius įrašus peržiūri bent kartą per mėnesį“, – pastebi ekspertė. Per trejus metus mėgėjų peržiūrėti įrašus jau po transliacijos padaugėjo daugiau nei pusantro karto.

Sparčiausiai augo – internetinio protokolo TV

Labiausiai Lietuvoje paplitęs TV signalo priėmimo būdas – nemokama skaitmeninė antžeminė TV (ją naudoja 42 proc. Lietuvos namų ūkių), 31 proc. naudojasi kabeline televizija. Sparčiausiai auganti platforma – internetinio protokolo TV, ją šiuo metu naudoja apie ketvirtadalį (23 proc.) gyventojų – t.y. 43 proc. daugiau negu 2015 metais.

TV įrangos (Establishment) metinis tyrimas „Kantar TNS“ atliekamas analizuojant Lietuvos gyventojų turimą TV įrangą ir žiūrėjimo įpročius, per metus apklausiami daugiau kaip 5000 namų ūkių atstovai.