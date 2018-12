Šešios priežastys įsigyti „OnePlus 6T“ telefoną

Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistai atrinko 6 priežastis, dėl kurių verta įsigyti šį modelį.

1. Į ekraną integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas

Berėmių ekranų išpopuliarėjimas lėmė, kad telefono atrakinimo būdą naudojantis pirštų atspaudu skaitytuvu gamintojai vis dažniau iškeičia į veido atpažinimo technologiją. 2018 m. kinų gamintojai pradėjo į savo flagmanus diegti naują sprendimą. Į ekraną integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas nesugadina dizaino ir leidžia akimirksniu atrakinti telefoną. „OnePlus 6T“ įrodo, kad tokios inovacijos nebūtinai turi būti rezervuotos išimtinai brangiausiems flagmanams.

2. Labai ilgas baterijos veikimo laikas

Lyginant su savo pirmtaku „OnePlus 6“, naujausias modelis su „T“ raide pavadinime gavo 8 gramais didesnį svorį, kurį lėmė talpesnės baterijos, kuri dabar yra 3700 mAh, integravimas. Pilnai įkrautas „OnePlus 6T“ gali veikti dvi dienas. Greitas įkrovimas leidžia įrenginį aprūpinti energija per žymiai trumpesnį laiką. Remiantis „Android Authority“ testais, intensyviai naudojantis „OnePlus 6T“, jo baterija pajėgi išgyventi nuo 6 iki 8 valandų. Tokiu būdu pagal šį aspektą „OnePlus“ gali konkuruoti su „Samsung Galaxy S9“ ar „iPhone XS“.

3. Aukšta pagaminimo kokybė ir maža ekrano išpjova

Pasak Varle.lt specialistų, naujausias kinų gamintojo išmanusis nepaisant to, kad yra vienas pigiausių naujų flagmanų rinkoje, sukurtas atkreipiant dėmesį į smulkiausias detales. Stiklinis korpusas atrodo tikrai puikiai. „OnePlus“ kažkaip tikrai pavyko mažos ekrano išpjovos sprendimas. Tokia išpjova atrodo žymiai geriau nei „iPhone XS“ ar „Xiaomi Mi8“ atvejais. 6.41 col. įstrižainės ekranas turi 2340x1080 pikselių raišką. Labai puikus ryškumas ir nuostabus spalvų perteikimas lemia, kad šio modelio ekranas tikrai pajėgus stoti į kovą su kitais, daugiau kainuojančiais flagmanais.

4. Intuityvi sąsaja ir milžiniškas našumas

„Android 9.0 Pie“ sistemos pagrindu „OnePlus“ sukūrė savo „OxygenOS“ operacinę sistemą. Nereikalingų sąsajų nebuvimas ir nuolatinis atnaujinimų prieinamumas lemia, kad „OnePlus 6T“ yra tikras greičio demonas. Pažangus Snapdragon 845 procesorius ir 6 GB arba 8 GB RAM atminties lemia, kad išmanusis pajėgus susitvarkyti su sudėtingiausiais žaidimais maksimaliuose nustatymuose be jokių trikdžių ir vėlavimų.

5. Dviguba kamera

„OnePlus 6T“ turi dvigubą kamerą. Vienas jutiklis turi „Sony IMX 519“ 16 Mpix raiškos matricą. Pavienio pikselio dydis siekia 1.22 µm, o f/1,7 diafragmos objektyvas puikiai pasiteisina ypatingai naktį. Antrasis jutiklis – teleobjektyvas turi „Sony IMX 376K“ 20 Mpix matricą. Jis labai praverčia fiksuojant portretines nuotraukas su išlietu fonu. Be to, reikėtų pažymėti, kad „OnePlus 6T“ gali filmuoti 4K raiškoje su 60 kadrų per sekundę sparta. Šis išmanusis turi optinio vaizdo stabilizavimo funkciją, kuri ypatingai praverčia filmuojant. Todėl, jei esi mobilios fotografijos mėgėjas, „OnePlus 6T“ gali būti puikiu pasirinkimu. Asmenukių mėgėjai neturėtų nusivilti, nes priekinė 16 megapikselių kamera su f/2,0 diafragma užtikrina nuostabius kadrus tiek dienos metu, tiek naktį. „OnePlus 6T“ kamera yra tikrai flagmanų lygio ir neturėtų nuvilti.

6. Nuostabus kainos ir kokybės santykis

„OnePlus“ įrodo, kad flagmanas nebūtinai turi kainuoti apie tūkstantį eurų. „OnePlus 6T“ yra beveik perpus pigesnis nei „iPhone XS“, tačiau parametrų prasme tikrai nėra tokiu santykiu prastesnis.