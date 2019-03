Praktiški patarimai, kaip teisingai prižiūrėti elektrinius paspirtukus ir riedžius

Varle.lt specialistai parengė praktiškus patarimus, kaip teisingai prižiūrėti elektrinius paspirtukus ir riedžius.

Ką reikėtų daryti pirmiausia?

Elektrininėse transporto priemonėse dažniausiai naudojamos ličio-jonų baterijos. Varle.lt specialistai pažymi, kad jos yra pakankamai jautrios, todėl teisingai neprižiūrimos, labai greitai gali prarasti savo talpą, kuri tiesiogiai susijusi su autonominio veikimo laiku. Anksčiau labai populiarios buvo nikelio-kadmio baterijos, kurias naudojimosi pradžioje būtinai reikėjo visiškai iškrauti ir pilnai, iki 100 proc. įkrauti. Dėl šios priežasties daugelis žmonių, kurie žino ankstesnių baterijų formatavimo būdą, taiko jį ir šiuolaikinėms ličio-jonų baterijoms, kas, pasirodo, yra visiškai neteisinga. Ką tai reiškia? Vertėtų pabrėžti, kad įsigyjant elektrinį paspirtuką ar riedį su ličio-jonų baterija, galima jį iškart įkrauti ir į valias naudotis.

Elektrinio paspirtuko baterijos įkrovimas ir iškrovimas

Kalbant apie ličio-jonų baterijų įkrovimą, vertėtų paisyti dviejų svarbiausių taisyklių:

• Neleiskite baterijai pilnai išsikrauti. Teoriškai ličio-jonų baterijos efektyviausiai veikia tada, kai pasižymi 20-80 proc. įkrovimu. Ką tai reiškia? Jeigu išlaikysite baterijos įkrovimo lygį šiame intervale, ji mažiau praras talpos ir bus našesnė.

• Neperkraukite baterijos. Vos tik baterija pilnai įkraunama, ją reikėtų atjungti nuo maitinimo. Tai neleis aktyvuoti naujų įkrovimo ciklų, kurie sumažina baterijos veikimo trukmę. Be to, per ilgas baterijos įkrovimas, pavyzdžiui, paliekant per naktį, gali labai pažeisti bateriją, perkaitinti ją ar net tapti gaisro priežastimi.

Kiti praktiški patarimai

Varle.lt specialistai atrinko svarbiausias taisykles, kurių paisymas padės ilgiau džiaugtis tinkamai funkcionuojančiu elektriniu paspirtuku arba riedžiu.

• Venkite baterijos perkaitimo, nes jis gali tapti rimtų pažeidimų, baterijos talpos praradimo, prastesnio įrenginio veikimo priežastimi. Todėl patariama vengti elektrinį paspirtuką ar riedį palikinėti saulėje bei per daug apkrauti bateriją ilgai važiuojant į kalną.

• Žemos temperatūros sąlygomis ličio-jonų baterijos veikia prasčiau. Varle.lt specialistai pažymi, kad esant žemai aplinkos temperatūrai jų talpa reikšmingai mažėja, net iki 50 proc., kai jais naudojamasi maždaug 0ºC temperatūroje. Todėl jei vasarą iki darbo ar kito kelionės tikslo nuvažiuojate be papildomo įkrovimo, šaltuoju metų laiku tam pačiam atstumui įveikti jau gali prireikti papildomo įkrovimo. Laimei, šalčio veikiami baterijos talpos pasikeitimai yra laikini, t.y. įkaitusi baterija veikia įprastu būdu.

• Varle.lt specialistai pataria vengti trumpųjų jungimų. Visų pirma, tai aktualu tada, kai elektrinis paspirtukas ar riedis sušlampa. Tokiu atveju, reikėtų išimti bateriją ir leisti įrenginiui išdžiūti.

• Jeigu planuojate elektrine transporto priemone nesinaudoti ilgesnį laiką, pavyzdžiui, žiemos metu, vertėtų tam tinkamai pasiruošti. Rekomenduojama įkrauti bateriją iki maždaug 50 proc. ir laikyti įrenginį vėsioje, tačiau ne šaltoje patalpoje. Siūloma, kad temperatūra toje vietoje būtų maždaug apie 5ºC arba didesnė. Jokiais būdais nelaikykite elektrinio paspirtuko žemesnėje temperatūroje, nes ji neigiamai paveiks bateriją.