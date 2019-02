Kad piniginė neplonėtų: programėlės, padėsiančios sutaupyti

Jūsų dėmesiui – A. Lukošius pristato 4 programėles, padėsiančias sutaupyti, lengviau valdyti savo finansus ir sužinoti apie naujausias akcijas.

1. Viskas vienoje vietoje

Turite kelias sąskaitas skirtinguose bankuose, kiekvieno jų programėles telefone, tačiau mėnesio pabaigoje pritrūksta ne tik pinigų, bet ir aiškumo, kur juos išleidote? Tuomet išbandykite vieną populiariausių pasaulyje finansų planavimo programėlių „Mint“, kurią savo išmaniuosiuose turi net 20 mln. vartotojų.

Šią aplikaciją galima susieti su visomis aktyviomis sąskaitomis, taip pat joje žymėti grynaisiais padarytus mokėjimus ir tokiu būdu visuomet žinoti savo tikrąją finansinę situaciją. Programėlė nuolat seks jūsų įplaukas, išlaidas, suskirstys jas pagal kategorijas ir kaups bendrąją kreditingumo istoriją. Be to, aplikacijoje galima nustatyti biudžeto limitus ir gauti įspėjamąsias žinutes, kai jie viršijami. Pavyzdžiui, jei pasirinksite 200 eurų mėnesio limitą pramogoms ir jį pasieksite vos per kelias savaites, „Mint“ atsiųs įspėjimo signalą, primenantį pataupyti ir šiai kategorijai daugiau neišlaidauti.

„iOS“: čia.

„Android“: čia.

2. Stabiliam šeimos biudžetui

Jei su šeimos nariais naudojatės bendru biudžetu, visi kartu dalijatės išlaidomis bei rūpinatės santaupomis, tuomet programėle „Goodbudget“ – skirta būtent jums. Ši aplikacija veikia net su 5 skirtingais įrenginiais, todėl yra, tarsi, virtuali visos šeimos „piniginė“.

Kiekvienas narys, įsidiegęs programėlę, turės galimybę realiu laiku patikrinti bendro biudžeto likutį, susipažinti su jį analizuojančiais grafikais ir artimųjų pirkimo įpročiais. Be to, aplikacijoje galima sukurti ir dalintis skirtingoms reikmėms skirtais virtualiais vokeliais – tokiu būdu sužinosite, kur šeima išleidžia daugiausiai, ir galėsite iš anksto suplanuoti būtiniausias mėnesio išlaidas.

„iOS“: čia.

„Android“: čia.

3. Tik svarbiausia informacija

Jei norite tik patogiai sekti savo pajamas bei išlaidas ir nesusieti banko sąskaitų su mobiliosiomis programėlėmis – išbandykite „Spending tracker“. Į šią paprasto dizaino ir lengvai naudojamą aplikaciją visą svarbiausią informaciją galima įvesti tiesiog rankiniu būdu.

Tiek išlaidas, tiek pajamas aplikacijoje galima išskirstyti į atskiras kategorijas, pavyzdžiui: nuoma, pramogos, santaupos, mokesčiai ir kt. Beje, šias grupes patogu pažymėti ir skirtingomis spalvomis. Visa suvesta informacija aplikacijoje vėliau virsta informatyviais grafikais, kurie yra atvaizduojami viename lange.

„iOS“: čia.

„Android“: čia.

4. Apie akcijas sužinokite pirmieji

Prekybos centruose nuolaidų pasiūlymai keičiaisi itin greitai, o prieš kiekvieną apsipirkimą juos peržvelgti skirtinguose tinklapiuose – užtruktų. Gera žinia ta, kad daugelio Lietuvos parduotuvių tinklų pasiūlymus galima patikrinti vienoje programėlėje „raskAkcija.lt“.

Šioje aplikacijoje yra talpinami skirtingų maisto, elektroninių, grožio ir namų ūkio prekių parduotuvių, taip pat vaistinių akcijų leidiniai. Ši informacija yra nuolat atnaujinama, todėl programėlėje galėsite susipažinti ir su kitomis palyginti naujausiai paskelbtas ir realiu laiku galiojančias nuolaidas.

„iOS“: čia.

„Android“: čia.