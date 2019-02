„Facebook“ švenčia 15 metų gimtadienį: 15 dalykų, kurių greičiausiai nežinojote

Svetainė buvo skirta tik Harvardo universiteto studentams, o plačiajai visuomenei prie jos prisijungti nebuvo galimybės. Bet tai buvo 2004 metais. Šiandien, po 15 metų, „Facebook“ yra viena iš didžiojo ketverto technologijų kompanijų ir stovi vienoje eilėje su „Amazon“, „Apple“ ir „Google“.

„Socialinis tinklas „Facebook“ yra toks dalykas, kurį gali mėgti, gali nemėgti, bet neturėti apie jį nuomonės paprasčiausiai neišeina. Vos įvedus į paieškos sistemą žodį „Facebook“ arba Marko Zuckerbergo pavardę, galima išvysti tiek nuorodų, kad jų peržiūrai neužtektų nei laiko, nei jėgų. Bet jei naudojotės ar tebesinaudojate šiuo socialiniu tinklu ir norite bent jau simboliškai užpūsti tas 15 žvakučių ant „Facebook“ gimtadienio torto, siūlome perskaityti mūsų atrinktus įdomesnius faktus“, – sako ekspertė Agnė Adomaitytė ir dalinasi 15 įdomių ar mažiau žinomų faktų apie „Facebook“, kurių jūs dar galbūt nežinojote.

1. Kiek laiko žmonės skiria socialiniam tinklui „Facebook“?

Paskaičiuota, kad vidutiniškai žmonės socialiniame tinkle „Facebook“ praleidžia apie 35 minutes per dieną. Iš jų net 60 proc. „Facebook“ tikrina naudodamiesi savo išmaniaisiais telefonais.

2. Kodėl „Facebook“ spalva yra mėlyna?

Teorijų ir spėjimų gali būti daug, tačiau vienas pagrindinių atsakymų į šį klausimą yra M. Zuckerbergas. „Facebook“ tėvu tituluojamas Markas nemato raudonos ir žalios spalvų, todėl pagrindinė spalvinė gama pasirinkta mėlynos spalvos pagrindu. Kita vertus, ši spalva asocijuojasi ir su saugumu bei pasitikėjimu, tad besikuriančiam socialiniam tinklui tai buvo labai į naudą.

3. Kiek sveria „Facebook“?

Jei kada pagalvojote, kiek turėtų sverti visi „Facebook“ vartotojų duomenys, tai atsakymas yra 300 petabaitų. O viename petabaite yra 1 milijonas gigabaitų, kas, tikriausiai, sunkiai įsivaizduojama. Palyginimui, jeigu sudėtume krūvon visus rašytinius žmonių šaltinius nuo tada, kai jie buvo pradėti fiksuoti, įskaitant ir lotynų bei kitas senovines kalbas, visa tai užimtų apie 50 petabaitų. Tad „Facebook“ serveriams tenka rimtas išbandymas.

4. Ar „Facebook“ vis dar auga?

Nepaisant prognozių, kad socialiniai tinklai ateityje virs kažkuo kitu, šiandien kiekvieną ketvirtį „Facebook“ naudotojų skaičius paauga 22 milijonais naujų vartotojų. Taip pat statistika byloja, kad šiuo metu „Facebook“ vartotojų bazė yra didžiausia iš visų pasaulio socialinių tinklų (ir vis dar auga).

5. Kuo žmonės daugiausiai dalinasi „Facebook“?

Paskaičiuota, kad šiame socialiniame tinkle naudotojai dažniausiai dalinasi vaizdo įrašais. Vidutiniškai vienu vaizdo įrašu pasidalinama 89,5 karto ir tai gerokai didesnis skaičius nei pasidalinimai nuotraukomis ar teksto įrašais. Įdomu, kokiais vaizdo įrašais dalinamasi daugiausiai? Galbūt nustebsite, bet „pasidaryk pats“ tematikos įrašais, kuriuose pamokoma ar parodoma, kaip pačiam ką nors pasidaryti.

6. Nuo socialinio tinklo iki reklamos platformos

Šiuo metu „Facebook“ yra užregistruojama daugiau nei 6 milijonai aktyvių reklamuotojų. Šio socialinio tinklo galimybės, kainos ir populiarumas pavertė „Facebook“ vienu populiariausių skaitmeninių platformų reklamai skelbti.

7. Dvi draugų dienos?

Nors draugų diena paprastai minima liepos 30 dieną, „TheFacebook“ tinklalapio starto dieną garsi kompanija taip pat pavadino draugų diena. Tad šiandien tai – dviguba proga, šventė ir gera naujiena tiems, kurie labai mėgsta švęsti draugų dieną!

8. Filmas: žiūrėti ar ne?

Nors 2010 metais pasirodęs filmas „Socialinis tinklas“ apie „Facebook“ atsiradimo istoriją susilaukė didelio kritikų pripažinimo ir žiūrovų susidomėjimo, pats M. Zuckerbergas šį filmą vertina skeptiškai. Paklausus jo nuomonės po filmo, jis pasakė vieną plačiai paplitusį komentarą: „išskyrus mano drabužius, jie viską pateikė klaidingai“. Tuo metu objektyvesni kritikai minėjo, kad šis filmas – maždaug 40 proc. teisingas.

9. Kas uždraudė?

Socialinis tinklas „Facebook“, nepaisant savo populiarumo, kai kur yra draudžiamas. Tarp „Facebook“ uždraudusių valstybių yra Kinija (išskyrus Honkongą ir Makao), Šiaurės Korėja, Bangladešas, Šri Lanka, Tadžikija. Kita vertus, Kinijoje klesti vienas didžiausių pogrindinių judėjimų, kuris naudojasi šiuo socialiniu tinklu nelegaliai. O kitos šalys periodiškai taip pat uždraudžia šį socialinį tinklą, bet vėliau vėl leidžia juo naudotis.

10. Darbuotojų skaičius

Nors ir nesunku suvokti, kad „Facebook“ yra milžiniška kompanija, kiek iš tikro joje dirba žmonių? 2018 metų pabaigoje darbuotojų skaičius siekė 35 587.

11. M. Zuckerbergo alga

Klausimas, kurį sau mintyse bent kartą, tikriausiai, uždavė ne vienas žmogus. Kiek gi uždirba „Facebook“ tėvas? Atsakymas – vos 1 dolerį per metus. Kita vertus, M. Zuckerbergas dėl to per daug nesijaudina, nes jo tinklo vertė siekia 55,6 milijardus JAV dolerių.

12. Netikri profiliai

Ne kartą esame girdėję, kad dalis profilių socialiniame tinkle „Facebook“ yra netikri. Bet ar būtumėte pagalvoję, kad iš viso yra apie 800 milijonų netikrų profilių? Bent jau apie tokį skaičių „Facebook“ kalbėjo praeitų metų antrą ketvirtį. Kita vertus, kompanija nuolat deda dideles pastangas šalinant netikrus profilius ir kartais pašalintų netikrų profilių skaičius netgi perkopia milijardą.

13. Kiek pasaulio tėvų tarp draugų turi savo vaikus?

Paskaičiuota, kad net 92 proc. socialiniu tinklu „Facebook“ besinaudojančių viso pasaulio tėvų tarp draugų tinkle turi ir savo vaikus.

14. Kiek žmonių naudojasi „Facebook“?

Remiantis 2018 metų ketvirto ketvirčio duomenimis, socialiniame tinkle „Facebook“ per mėnesį vidutiniškai užfiksuota 2,32 milijardai aktyvių naudotojų. Įdomu tai, kad daugiau nei 1 milijardas šių vartotojų „Facebook“ naudojosi vien išmaniuoju įrenginiu – telefonu ar planšetiniu kompiuteriu.

15. Ketvirtadalis viso interneto

26,3 procentai viso pasaulio interneto populiacijos naudojasi socialiniu tinklu „Facebook“.