Belaidės pelės „SteelSeries Rival 650“ apžvalga

„SteelSeries Rival 650 Wireless“ pakuotė yra standartinio dydžio ir pasižymi tipiniu šiam danų gamintojui stiliumi. Pakuotėje rasime „Rival 650“ pelę, greitos pradžios vadovą, 2 m ilgio USB laidą, nedidelį USB siųstuvą, 8 svorius po 4 g ir mini USB/USB adapterį.

„SteelSeries Rival 650 Wireless“ korpusas yra pagamintas iš matinės spalvos plastiko su gumuotu paviršiumi. Korpusas tikrai patvarus ir liečiant malonus. Šonuose yra nuimamos dalys, kur slypi lizdai papildomiems svoriams. Varle.lt specialistų teigimu, ši papildomų pelės svorių montavimo sistema čia tikrai pakankamai protingai apgalvota, nes vietoje mechaninių skląsčių naudojami magnetai. Tokio sprendimo dėka, nors svoriai ir nesudaro integralios korpuso dalies, laikosi čia tvirtai ir stabiliai.

„SteelSeries Rival 650 Wireless“ yra 25 g sunkesnė nei „Rival 600“ pelė. Ji pasižymi tokiomis konstrukcijos matmenimis: 69 x 43 x 131 mm, taigi galima teigti, kad tai yra modelis, skirtas asmenims, kurie turi santykinai ilgesnius delnus. Ši pelė turėtų patikti „Palm Grip“ arba „Claw Grip“ būdų mėgėjams, tačiau nurodomas pirštų išdėstymas tokiu principu: 1+2+2, kadangi trūksta papildomos atramos bevardžiam pirštui. Pelės svorio pasiskirstymas yra toks pat, kaip „Rival 600“ modelyje: 45 proc. tenka priekiui ir 55 proc. – galinei daliai.

Pasak Varle.lt kompiuterinės technikos specialistų, didžiausiu „Rival 650“ atnaujinimu tapo didelės spartos belaidis ryšys. Štai dabar jau oficialiai „SteelSeries“ lygiai taip pat kaip „Razer“ ir „Logitech“ prisijungia prie gamintojų, kurie siūlo belaides peles pasižyminčias laidinių modelių našumu. Belaidžio jungiamumo kokybė tikrai stulbinanti, nes „SteelSeries Rival 650 Wireless“ veikia taip pat preciziškai kaip ir su laidu. Šiuo atveju turime reikalų su itin greitu 1 ms reakcijos laiku ir sklandžiu sekimu. Rimti žaidėjai kompiuterinėse pelėse ieško tikslaus sekimo ir dar visai neseniai net laidinės pelės prarasdavo tikslumą su aukštesniais DPI.

„Rival 650“ pelėje yra pritaikyta „Quantum Wireless 2.4GHz“ sistema, kuri pasižymi 1000 Hz (1 ms) atsinaujinimo dažniu, užtikrinančiu maksimaliai mažą vėlavimą ir patikimą prijungimą. Be to, būtina paminėti, kad „Rival 650“ yra pirmoji belaidė pelė su greitojo įkrovimo funkcija. Prijungus prie greitąjį įkrovimą palaikančio lizdo (ir priklausomai nuo pasirinkto RGB apšvietimo profilio) net 5 minutės įkrovimo gali užtikrinti daugiau nei 3 valandas naudojimo, o 15 minučių trukmės įkrovimas leis naudotis šia pele apie 10 valandų. Be belaidžių galimybių ir tikslių jutiklių technologijos, „SteelSeries Rival 650“ naudojama nustatomo pelės svorio sistema, kaip „Rival 600“ modelyje. Nustatomas svoris leidžia pakeisti pelės gravitacijos centrą 256 prieinamų kombinacijų dėka siekiant pasiekti idealią pusiausvyrą bet kokiam žaidimų stiliui. Išimta iš pakuotės „Rival 650“ sveria 121 g ir šis svoris gali būti padidintas aštuonių po 4 g kiekvienas svorių dėka.

Reikėtų pažymėti, kad pelė yra aprūpinta 7 programuojamais mygtukais ir RGB apšvietimu su 8 zonomis. Numatyta pagrindinių jungiklių gyvavimo trukmė siekia 60 mln. paspaudimų.

Pagrindiniai mygtukai pasižymi griežtu profiliu ir pakankamai kietu paspaudimo būtu. Reakcijos laikas labai greitas or paspaudimo dažnio kontrolė yra aukšto lygio. Ratukas irgi greitai ir tiksliai reaguoja, todėl tikslumas žaidimuose garantuotas.

Įrenginio viduje slypi „TrueMove3+“ jutiklis arba iš tikrųjų – du jutikliai, kurių vienas atsako už tradicinį naudotojo judesių sekimą, o kitas nuskaito LOD padėtį. Šio sprendimo tikslas akivaizdus – tikslumo padidinimas ir klaidingų jutiklio nuskaitymų pašalinimas.

Įrenginio atmintyje įrašomi jutiklio veikimo nustatymai, tačiau visi pakeitimai bei profilių, apšvietimo koregavimai ir makrokomandų nustatymai atliekami firminėje „SteelSeries Engine 3.1.3.0“ programoje. Reikėtų pažymėti, kad „SteelSeries Rival 650 Wireless“ būdingas aštuonių sričių apšvietimas. Kiekvienai sričiai galima priskirti atskirą spalvą ir švietimo būdą.

Žinoma, ko gero, per drąsu būtų teigti, kad laidinėms pelėms gresia išnykimas, nes dar labai daug žmonių pageidauja garantuoto jungiamumo laido dėka. Tačiau su nustatomo svorio galimybe, eSportui pasiruošusiu jutikliu, RGB apšvietimu ir greitojo įkrovimo funkcija, „Rival 650“ be abejonės yra rimtų apsvarstymų vertas variantas tikriems žaidėjams.