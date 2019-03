5 naujausios programėlės, kurias turi išmėginti šį kovą

„Dažnai nutinka, kad net nepastebi, jog pamėgtai programėlei ėmė ir sukako metai ar net daugiau. Tokiomis progomis programėlių kūrėjai kartais pradžiugina savo naudotojus reikšmingais atnaujinimais, po kurių programėlė ne tik pakeičia savo rūbą, bet ir prisideda naujų jos galimybių. Todėl tikrai pravartu reguliariai atnaujinti savo turimas programėles – blogiau nebus, o geriausiu atveju atrasite jose netikėtus atnaujinimus. Taip pat kiekvieno mėnesio pradžioje galima atrasti nemažai visiškai naujų programėlių, tarp kurių pasitaiko ir tikrai išskirtinių“, – sako specialistas Martynas Vrubliauskas, todėl ir dalinasi penkiomis naujausiomis ar neseniai atnaujintomis programėlėmis, kurias verta išbandyti.

1. Mėnesio lietuviška programėlė

Programėlė: „MoQ“

Platforma: visos

Kaina: nemokama

Atsisiųsti: čia („iOS“) ir čia („Android“)

Specialisto teigimu, geros naujos ar neseniai atnaujintos programėlės atradimas dukart džiugus, kai ji – lietuviška.

„Praeitų metų vasaros pabaigoje startavo lietuviška atsiskaitymų telefonu programėlė „MoQ beta“. Praėjusį mėnesį ši programėlė atsisveikino su „Beta“ versija. Džiugu, kad pati programėlė pasipildė ir visiškai naujomis funkcijomis – automatiniu sąskaitos papildymu bei sąskaitos išskaidymu tarp draugų. Taip pat nuo praėjusio mėnesio su šia programėle pradėjo veikti pinigų grąžinimo programa tiems, kurie ja naudojasi. Vartotojai drąsiau naudojasi atidėto mokėjimo funkcija. Skaičiuojama, kad „MoQ“ naudotojų gretos kovo pradžioje pasiekė 54 tūkst. Tad praėjusio mėnesio atnaujinimai dar nebandžiusiems šios programėlės yra puiki paskata tai padaryti!“

2. Mėnesio palengvinimas

Programėlė: „Language Navi“

Platforma: „Android“

Kaina: nemokama

Atsisiųsti: čia

Pasak specialisto, kartais tenka susidurti su programėlėmis, kurios yra užsienio kalba, bet jomis vis tiek norime pasinaudoti: „Ką daryti, kai susiduriame su programėle, kuri mums dėl vienų ar kitų priežasčių reikalinga, tačiau buvo sukurta kita kalba? Vienas kelias yra nuliūsti ir susitaikyti su tuo, bet mes jo nerekomenduojame. Siūlome kitą kelią – naudoti programėlę „Language Navi“. Ji ypatinga tuo, kad gali išversti į jums pažįstamą kalbą net visą programėlę! Gera žinia ir ta, kad galima versti netgi į ar iš lietuvių kalbos. Įsijungus „Language Navi“ užtenka nustatyti tekstinę vietą, kurioje reikia vertimo, nurodyti, į kokią kalba verčiame ir ši programėlė galės bet ką. Tiesa, kol kas „Language Navi“ neįveikia sudėtingų programėlių arba, pavyzdžiui, programėlės „YouTube“. Kita vertus, „Language Navi“ vis dar yra nuolat tobulinama, tad susidūrus su kokiais nors nesklandumais ar turint pasiūlymų juos galima pranešti kūrėjams, nes jie nuolat stengiasi viską ištaisyti.“

3. Mėnesio motyvacija

Programėlė: „Easy Pedometer“

Platforma: „Android“

Kaina: nemokama

Atsisiųsti: čia

Ieškant motyvacijos kasdieniam žingsnių tikslui, kartais tiesiog užtenka pasikeisti programėlę: „Nueiti tam tikrą žingsnių skaičių reikia kasdien, bet kaip prisiversti žingsniuoti po kelių mėnesių ar net metų? Pavyzdžiui, atsisiųsti programėlę „Easy Pedometer“. Taip, žingsnius skaičiuoja ir visas tuntas kitų gerų programėlių, bet ši yra itin sužaidybinta. Čia bežingsniuojant prieš akis nuolat atsirakins nauji pasiekimai ar smagūs įvertinimai. Be to, programėlė siunčia smagius bei įkvepiančius pranešimus telefone. „Easy Pedometer“ yra lyg antras kvėpimas jūsų motyvacijai!“

4. Mėnesio pramoga

Programėlė: „Serial Box“

Platforma: „iOS“ (bet po kurio laiko ir „Android“)

Kaina: nemokama galimybė išbandyti, o pilnus kūrinius siūloma įsigyti

Atsisiųsti: čia

„Kur nors keliaujant, ilgokai laukiant eilėje ar tiesiog bandant prastumti netikėtai atsilaisvinusį pusvalandį susiduriame su dilema: ką čia nuveikus? Pradėti skaityti knygą nesinori, nes per mažas laiko tarpas, filmui pasižiūrėti taip pat per mažai laiko... Atsakymu gali tapti programėlė „Serial Box“. Joje yra talpinami įvairiausių žanrų nedidelės apimties kūriniai, kurių galima tiek klausyti, tiek skaityti. Trumpiau tarus tai nedidelės audioknygos ir skaitmeninės knygos viename. Patogu tai, kad pradėjus knygą skaityti, nuo tos vietos, kurioje baigėme, galima pratęsti klausant jau audioįrašo. Be to, programėlė viskas suskirstyta patogiais epizodais, kurie būtent ir subalansuoti laisvam pusvalandžiui. Visas istorijas nemokamai galima išmėginti ir pirmas jų epizodas bus nemokamas, o norint pratęsti skaitymą ar klausymą, siūloma įsigyti pilnas kūrinių versijas“, – teigia specialistas.

5. Mėnesio žaidimas

Programėlė: „Fly THIS !“

Platforma: visos

Kaina: nemokama

Atsisiųsti: čia („iOS“) ir čia („Android“)

„Ką daryti, jei visi telefone turime žaidimai jau pabodo ar nebedžiugina? Siūlau tikrai originalų ir kiek neįprastą „Fly THIS!“. Šiame žaidime mes galime... reguliuoti lėktuvų maršrutus, pagal kuriuos jie vėliau skrenda. Prieš save matant spalvingą žemėlapį reikia taip nustatyti maršrutą, kad lėktuvas sėkmingai jį įveiktų. Ir nors viskas skamba paprastai, šis žaidimas iš tikro yra palaipsniui sudėtingėjantis galvosūkis, kuriame teks taip planuoti skrydžius, kad lėktuvai nesusidurtų, visi reisai įvyktų laiku, o patys lėktuvai nekliudytų kitų objektų. Beje, žaidimas labai tinka negalintiems sulaukti savo artimiausio skrydžio atostogų kryptimi!“ – sako specialistas.

Galiausiai, jei norėsite sužinoti, kurios programėlės ar žaidimai šiuo metu yra naujausi ar populiariausi, bet kada galite kreiptis į didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančius „Bitės Profus“ ir jie visuomet jums patars.