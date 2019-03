Su pavasariu prasideda sėja – ką ir už kiek galima sėti jau dabar?

Prekybininkų duomenimis, šių metų sėjai žmonės pradėjo ruoštis dar nesulaukę pavasario, o sėklų ir sodinukų pardavimai į viršų šoktelėjo jau įpusėjus vasariui.

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ duomenimis, ruošdamiesi prasidedančiam sodininkystės sezonui, žmonės kasmet nuperka bemaž 3,5 mln. pakelių įvairių augalų sėklų.

„Sėklos yra perkamos visus metus, tačiau daugiausia jų yra parduodama prasidedant pavasarinei sėjai. Pavyzdžiui, iš viso pernai sėklų pardavėme per 4,7 mln. pakelių, o per du pirmuosius šių metų mėnesius jau parduota apie 700 tūkst. sėklų pakelių ir sodinukų. Šiemet matome, kad sėklų ir sodinukų paklausa pradėjo augti jau žiemą, o piką, kaip ir kiekvienais metais, pasieks gegužės mėnesį. Didžiausio pirkėjų susidomėjimo per sausį ir vasarį sulakė daržovių sėklos bei sodinukai“, –teigia prekybos tinklo komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Anot jos, šiais metais žmonės daugiausiai perka agurkų, salotų, morkų bei moliūgų sėklas. Iš prieskoninių augalų sėklų populiariausios yra levandų, rozmarinų, petražolių ir čiobrelių sėklos. O gėlių kategorijoje labiausiai paklausios išlieka saulučių, našlaičių, nasturčių, gvaizdūnių ir leukonijų sėklos.

Praėjusiais metais itin populiarūs buvo svogūnų sėjinukai, o taip pat ir agurkų, krapų, salotų, cukinijų, ridikėlių, špinatų, burokėlių, pupelių bei petražolių sėklos. Visų šių augalų sėklų parduota nuo 30 tūkst. iki 90 tūkst. pakuočių.

„Sėklų ir sodinukų kainos praėjusiais metais, palyginti su 2017, mažėjo vidutiniškai 6 proc. Šiais metais sėklų kainos turėtų išlikti panašios kaip ir pernai. Tiesa, kai kurių populiariausių sėklų, kaip krapų, salotų, cukinijų, ridikėlių, špinatų, burokėlių bei agurkų kainos pastaruoju laikotarpiu yra sumažėjusios apie 20 proc., palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai“, – teigia V. Drulienė.

Pardavimų duomenys rodo, kad tiek sėklų, tiek įvairių sodo ir dekoratyvinių augalų sodinukų pardavimai kasmet auga. Žmonės vis daugiau dėmesio skiria savo aplinkai puoselėti ir gražinti. Pirkėjai aktyviai domisi naujomis augalų veislėmis, jų savybėmis ir priežiūra.