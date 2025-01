Mirė „The Rolling Stones“ lyderio mūza Marianne Faithfull

1946 m. ​​gruodį, ji buvo žinoma dėl tokių hitų kaip „As Tears Go By“, kurie 1964 m. pateko į JK dešimtuką, ir už vaidmenis filmuose, įskaitant 1968 m. „Mergina ant motociklo“.

Ji taip pat buvo žinoma kaip septintojo dešimtmečio grupės „The Rolling Stones“ lyderio Micko Jaggerio mergina, įkvėpusi tokias dainas kaip „Wild Horses“ ir „You Can't Always Get What You Want“.

Vėliau sekė dar keletas populiarių kūrinių, tačiau M. Faithfull karjerą dažnai nustelbdavo audringas asmeninis gyvenimas – garsūs santykiai su Micko Jaggeriu bei kova su priklausomybėmis. Manoma, kad judviejų santykiai įkvėpė kelias „The Rolling Stones“ dainas.

Po daugelio iššūkių kupinų metų, priklausomybių, ligų ir net benamystės, M. Faithfull grįžo į sėkmės kelią su 1979 m. albumo „Broken English“

M. Jaggeris išreiškė liūdesį savo „Instagram“ paskyroje. Jis rašė „Man labai liūdna išgirsti apie jos mirtį. Ji užėmė didelę dalį mano gyvenime. Ji – nuostabi draugė, graži dainininkė ir puiki aktorė. Mes ja visada prisiminsim“, – rašė M. Jaggeris.

Jo grupės draugas Keithas Richardsas paskelbė, kad jam labai liūdna dėl M. Faithfull mirties, ir pridūrė, kad pasiilgs jos.

„Rolling Stones“ gitaristas Ronnie Woodas du kartus paskelbė „Instagram“. Viena sena jo, Faithfull ir Richards nuotrauka įrašų studijoje su antrašte „Atsisveikink, brangioji Marianne“, ir naujesnis poros kadras su žodžiais „Marianne bus labai pasiilgta. Palaimink ją xx“.

Dainininkė anksčiau turėjo daugybę sveikatos problemų, įskaitant bulimiją, krūties vėžį ir emfizemą, kurią sukėlė dešimtmečius trukęs rūkymas.

2020 metais ji susirgo Covid-19 ir buvo paguldyta į ligoninę beveik mėnesiui.

Gydytojai teigė nesitikėję, kad ji išgyvens, bet ji susitvarkė ir po metų išleido 21-ąjį albumą „She Walks in Beauty“.

Jos istorija yra puikus rokenrolo eros portretas.

Pastaraisiais metais ji bendradarbiavo su dainų autoriais, tokiais kaip PJ Harvey ir Nick Cave, kurie abu nurodė ją kaip įkvėpimą.

2009 m. Moterų pasaulio apdovanojimuose M. Faithfull gavo Pasaulinį apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus.