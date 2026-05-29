VSAT: tiriant galimą disponavimą kontrabandinėmis cigaretėmis, sulaikytas pasienietis

Kaip teigiama pasieniečių pranešime, ketvirtadienį VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai surengė operaciją, kurioje taip pat dalyvavo kolegos iš VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo ir Kriminalinės žvalgybos skyrių, Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus bei Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus.
Operacijos metu kelyje Vilnius–Utena, ties Vilniaus rajono Vainiškės kaimu, pasieniečiai patikrinti sustabdė krovininį mikroautobusą „Mercedes Benz Sprinter“. Automobilį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 48-erių Šalčininkų rajono gyventojas. Jame VSAT pareigūnai rado 71 dėžę (35 500 pakelių) kontrabandinių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis.
Šio nelegalių rūkalų krovinio vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra beveik 191 tūkst. eurų.
Anot VSAT, tuo pat metu pasieniečiai sustabdė ir automobilį „Volkswagen Passat“, kuris važiavo apie 3 kilometrus priekyje mikroautobuso, įtariama, jį lydėdamas. Šį Lietuvoje registruotą automobilį vairavo 51-erių Baltarusijos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
Kartu su juo važiavo irgi teisėtai Lietuvoje esantys 25-erių ir 28-erių Baltarusijos piliečiai. Įtardami prisidėjus prie šios nusikalstamos veikos, pasieniečiai netrukus įvairiose vietose sulaikė 20-ies, 34-erių ir 38-erių Švenčionių rajono gyventojus bei tarnyboje buvusį, įtariama, nesąžiningą kolegą – 29-erių Adutiškio pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą.
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