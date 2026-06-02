 Vilniuje – masinė avarija: į eismo nelaimę pateko ir greitosios medikai

Vilniuje – masinė avarija: į eismo nelaimę pateko ir greitosios medikai

2026-06-02 07:40 kauno.diena.lt inf.

Antradienio rytą Vilniuje įvyko eismo nelaimė.

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Vilniaus policijos atstovas portalui diena.lt teigė, kad pranešimas apie avariją Mokslininkų ir Geležinio Vilko gatvių sankryžoje gautas 6.40 val.

„Paprastas techninis eismo įvykis, kuriame dalyvauja trys automobiliai – greitosios medicinos pagalbos, „Tesla“ ir „Honda“, – teigė policijos atstovas.

Kaip skelbia ELTA, pirminiais duomenimis, medikų automobilis važiavo su įjungtais švyturėliais.

Kaip matyti nuotraukose, į nelaimės vietą atvyko specialiosios tarnybos – medikai, policijos pareigūnai bei ugniagesiai.

Vairuotojai pranešė apie apsunkintą eismą, tačiau policijos atstovas teigė, kad eismo situacija nėra sudėtinga.

 

 

Šiame straipsnyje:
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eismo nelaimė
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Komentarai

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Komentarai

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tai jo
nuo jau uzvadinimas uzvadinimas.....
0
0
Matosi
Gerai moko vairuoti paramedikus profkėse du metus
3
0
tvarumas
kiek ten vartysites toje pacioje sankryzoje..greitosios jau ne pirma karta ten apvirsta,tai gal biski gaza numeskit pries posuki
4
-1
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