Vilniuje aidėjo šūviai: moteriai prireikė skubios medikų pagalbos

Kaip sekmadienį pranešė Policijos departamentas, vėlų šeštadienio vakarą kilus konfliktui viešoje vietoje Gilužio gatvėje, nepažįstamas vyras pagrasino susidoroti su 2003 metais gimusia moterimi ir 2004 metais gimusiu vyru bei keliskart iššovė į orą.
Įvykio metu žmonės nesužaloti.
1988 metais gimusiam įtariamajam įteiktas šaukimas atvykti į komisariatą, o pneumatinis ginklas paimtas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą.
Tos pačios dienos popietę sostinės Kalvarijų gatvėje prie namo taip pat kilo konfliktas, kurio metu iš matymo pažįstamas vyras galimai iš pneumatinio ginklo iššovė į 1976 metais gimusią moterį.
Suteikus pagalbą ligoninėje, nukentėjusioji išleista gydytis į namus. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
