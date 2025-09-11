Vilniaus apylinkės teismas skelbs sprendimą dėl Dano Palucko paleidimo iš įkalinimo įstaigos

Tokios kardomosios priemonės skyrimo paprašė Europos prokuratūra.
Teismas prokuratūros prašymu rugpjūčio viduryje D. Paluckui skyrė mėnesio suėmimą, terminas turi baigtis rugsėjo 12 dieną.
Kaip rašė BNS, D. Paluckui įtarimai pareikšti tyrime, susijusiame su G. Paluckui iš dalies priklausančia įmone „Garnis“. Įtarimų sulaukė dar keturi žmonės.
Įtarimai pateikti ir G. Palucko brolio sutuoktinei priklausančios įmonės „Dankora“ vadovui Kostui Mikalajūnui. Jis rugpjūčio pradžioje buvo suimtas savaitei.
FNTT teigia, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo, galimo papirkimo bei kyšininkavimo, įtariant, jog veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Byloje figūruoja epizodai, susiję su „Garnio“ gauta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola iš valstybinio plėtros banko ILTE ir „Dankoros“ galimai apgaule įgyta daugiau nei 136 tūkst. eurų europine parama.
Kiti epizodai kol kas neviešinami.
„Dankora“ šių metų vasarį paskelbė baterijų sistemų su dviem inverteriais pirkimą už gautas europines lėšas, kurį laimėjo vienintelė konkurse dalyvavusi įmonė „Garnis“. G. Paluckas turi 49 proc. šios įmonės akcijų.
„Dankoros“ vadovas K. Mikalajūnas anksčiau teigė, kad visi pirkimai buvo vieši ir skaidrūs, o G. Paluckas įmonės veikloje „nedalyvauja jokia forma“. Vis dėlto „Dankora“ netrukus paskelbė grąžinanti europinę paramą, motyvuodama įmonės vadovo ir akcininkų šeimų, artimųjų ramybe, o projektą ketinanti tęsti iš savų lėšų.
Vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų sulaukęs G. Paluckas liepos pabaigoje pranešė paliekantis premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigas.
