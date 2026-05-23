 Vagystė Vilniuje: buto šeimininkai neteko didelės sumos grynųjų ir auksinių papuošalų

Vagystė Vilniuje: buto šeimininkai neteko didelės sumos grynųjų ir auksinių papuošalų

2026-05-23 09:02
BNS inf.

Vilniuje iš buto Didlaukio gatvėje pavogta 32 tūkst. eurų ir papuošalai, bendras nuostolis siekia 47 tūkst. eurų.

Policija
Policija / J. Kalinsko/BNS nuotr.

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Kaip šeštadienį pranešė Vilniaus policija, pranešimas apie nusikaltimą gautas penktadienį.

Pareigūnų teigimu, iš namų dingo 32 tūkst. eurų grynaisiais pinigais bei auksiniai dirbiniai. Nukentėjusieji patirtą žalą įvertino apie 47 tūkst. eurų.

Šiame straipsnyje:
vagystė
vagystė Vilniuje
grynieji pinigai
papuošalai

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Jų laukia VMI ir STT.Surasti neįmanoma,o įmanoma nustatyti iš kur buvo tokia suma.
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