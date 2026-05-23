Vagystė Vilniuje: buto šeimininkai neteko didelės sumos grynųjų ir auksinių papuošalų

Kaip šeštadienį pranešė Vilniaus policija, pranešimas apie nusikaltimą gautas penktadienį.
Pareigūnų teigimu, iš namų dingo 32 tūkst. eurų grynaisiais pinigais bei auksiniai dirbiniai. Nukentėjusieji patirtą žalą įvertino apie 47 tūkst. eurų.
Vilniuje iš buto Didlaukio gatvėje pavogta 32 tūkst. eurų ir papuošalai, bendras nuostolis siekia 47 tūkst. eurų.
Kaip šeštadienį pranešė Vilniaus policija, pranešimas apie nusikaltimą gautas penktadienį.
Pareigūnų teigimu, iš namų dingo 32 tūkst. eurų grynaisiais pinigais bei auksiniai dirbiniai. Nukentėjusieji patirtą žalą įvertino apie 47 tūkst. eurų.
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