 Festivalio „Atsparūs“ dalyvis Vidmantas Janulevičius: negalime pinigų barstyti visiems

Festivalio „Atsparūs“ dalyvis Vidmantas Janulevičius: negalime pinigų barstyti visiems

2026-05-30 18:40 kauno.diena.lt inf.

VDU Botanikos sode vykstančio pilietiškumo festivalio „Atsparūs“ diskusijoje apie verslo pasirengimą krizėms dalyvavęs BOD Group įmonių grupės įkūrėjas ir savininkas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius tikina, kad Lietuvos verslininkai turi gerą potencialą ir kartu su kitomis Europos bei pasaulio įmonėmis turi progą pradėti nuo to paties puslapio, kurdami pažangias karui reikalingas technologijas.

Vidmantas Janulevičius
Vidmantas Janulevičius / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

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Festivalio transliacijos vaizdo įrašas:

„Manau, kad Lietuva turi apie 20–30 įmonių, kurios, kaip ir visos kitos pasaulio įmonės, pradeda nuo to paties puslapio: gamina dronus, elektroninės kovos priemones prieš dronus, lazerinius įrenginius, kurie gali nukreipti droną į taikinį. Beveik nėra šalių, kurios šiose srityse jau būtų žymiai pažengusios į priekį. Manau, kad mes galime išvystyti tinkamas kovos, skaitmenines technologijas, o būtent šis naujasis karas yra susijęs su elektronika, naujomis technologijomis“, – tikino V. Janulevičius.

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Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos


Anot jo, Lietuvai trūksta tik chemijos ir sprogmenų gamyklų, tačiau net šioje srityje jis turi gerų žinių. „Kiek žinau ir girdžiu iš įvairių kolegų, tikėtina, kad per metus ar dvejus turėsime gal ir nelabai dideles gamyklas, kurios taps atskaitos tašku, aplink kurį kursis klasteris“, – pasakojo verslininkas.

Manau, kad mes galime išvystyti tinkamas kovos, skaitmenines technologijas, o būtent šis naujasis karas yra susijęs su elektronika, naujomis technologijomis.

Tiesa, kalbėdamas apie pasirengimą vystyti technologijų pramonę, jis pripažįsta, kad visgi trūksta žmonių ir, žinoma, lėšų. „Manau, kad jaunam verslui tikrai trūksta kapitalo. Aišku, negalime pinigų barstyti visiems, kas tik pristato idėją, bet toms įmonėms, kurios dirba kelerius metus ir matome, kad jų kryptis yra tikslinga, reikia suteikti galimybę prieiti prie kapitalo“, – sakė V. Janulevičius.

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Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos


Anot jo, yra atskirų miestelių, kuriuose kuriasi su technologijomis susijusios įmonės. „Vienos tokių įmonių kūrėjai pristatė idėją, kad gamins palydovus. 2012 m. aš jais patikėjau, nes jie tikrai viską išsakė argumentuotai. Per vienuolika metų tą įmonę įsigijo „Kongsberg“ – norvegų gynybos milžinė. 2022 m. lietuvių įmonei trūko kapitalo. Jei mūsų valstybė būtų paskolinusi jiems dvylika milijonų eurų, už kuriuos būtų pasiryžę laiduoti patys savininkai, šiandien tos įmonės kaina būtų buvusi septynis kartus didesnė, nes jie viską gamina patys. Tokių pavyzdžių yra labai daug“, – įmonės sėkmės istoriją prisiminė V. Janulevičius.

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Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai


Pilietiškumo festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.

Šiame straipsnyje:
projektas Atsparūs
pilietiškumo festivalis Atsparūs
Kauno diena
Vidmantas Janulevičius

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Komentarai

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Komentarai

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Andriukaitis
Ponqas Januliavicius paleistuvis paliko seim aa
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smalsutis
Gerb. Janulevičiau kai[p gali būti atsparus, kai darbdavys nemoka vidutinio LT darbo užmokesčio, kai spekuliuojama degalų kainomis, komunalke, energetika, įvedami nauji mokesčiai, savivaliauja vikingų bankai????????????
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NeJansonas
Gal ponulis galėtų paskaičiuoti nuostolius Lietuvos gynybai, kai iš šalies išvyti virš 1 mln. žmonių? Kas, ponuli, juos išvarė? Tamstos kolegos! Kas tyčiojosi iš žmonių? "Nepatinka atlyginimai, tai nedirbkite! Už durų 10 žmonių stovi! Kai tie 10 išvažiavo, tai dabar tie patys klykia, kad nėra darbuotojų:) Kodėl dabar apie gynybą prakalbai, ponuli? Ką veikei, kad Lietuvoje Gynybos ir saugumo pramonės įstatymas būtų priimtas ne 2024 m. gegužės 16 d. Neturėjai laiko, nosį krapštei?
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