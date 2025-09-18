Teismas Šarūnui Stepukoniui pratęsė intensyvią priežiūrą

„Teismas pratęsė paskirtosios kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – terminą dar trims mėnesiams“, – BNS nurodė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
Tokio pratęstos kardomosios priemonės termino, kaip rašė BNS, šią savaitę paprašė ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis Europos prokuratūros prokuroras Darius Karčinskas.
Š. Stepukoniui pratęsta intensyvi priežiūra skaičiuojama nuo rugsėjo 19-osios iki gruodžio 19-osios, tačiau nutartis dėl kardomosios priemonės per septynias dienas dar gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.
BNS skelbė, kad Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
Vyras pernai vasarį buvo sulaikytas, o kovo 22-ąją jam pritaikyta intensyvi priežiūra ir uždėta apykojė. Ši kardomoji priemonė kas tris mėnesius būdavo pratęsiama ir taikoma jau beveik pusantrų metų.
Trys mėnesiai pagal Baudžiamojo proceso kodeksą yra maksimalus intensyvios priežiūros pratęsimo terminas, o pratęsimų skaičius neribojamas.
D. Karčinskas kovą BNS sakė, kad „optimistiniu variantu“ šių metų pabaigoje ikiteisminis tyrimas dėl Š. Stepukonio veiksmų galėtų pasiekti baigiamąją stadiją.
