Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo daugiau nei 21 tūkst. eurų

Į sostinės pareigūnus antradienį kreipėsi 1959 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad apie 10 val. būnant namuose Vilniuje, jai paskambino nepažįstami asmenys. Prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, jie apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. 620 eurų.
Į Vilniaus pareigūnus pat kreipėsi ir 1966 metais gimusi moteris. Ji nurodė, kad tą pačią dieną, maždaug vidurdienį, būnant namuose Vilniaus rajone, jai paskambino medicinos įstaigos darbuotoju bei policijos pareigūnu prisistatę asmenys. Apgaulės būdu sukčiai išviliojo 11 tūkst. eurų.
Abiem atvejais nukentėjusiosios pinigus atidavė į namus atvykusiems nepažįstamiems asmenims.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)