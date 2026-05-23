 „Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų

„Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų

2026-05-23 10:15 kauno.diena.lt inf.

Daugiabučio namo renovacijai sutikę gyventojai nori džiaugtis ne tik sumažėjusiomis šildymo sąskaitomis, bet ir estetiškiau atrodančia namo išore. Deja, vandalai pasirenka savo kūriniais pažymėti ne tik apleistus pastatus, tačiau ir atnaujintus.

<span>„Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų</span>
„Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų / „Facebook“ grupės „Naujamiestis. Su meile.“ nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Meno kūriniu ant neseniai atnaujinto daugiabučio namo sienos piktinosi vienas Naujamiesčio gyventojas. Nors vyras palaiko gatvės meną, ši terlionė kaip reikiant papiktino.

„Atėjo ir ta diena, kai mūsų ką tik renovuotą dailų namą sudirbo atgrubnagis bevertis „tagas“. Ar kas nors turi praktikos su šių terlių medžiokle arba sienų valymu? Tikriausiai tik aukšto spaudimo vandens srovė yra sprendimas. Palaikau gatvės meną, bet ne š*** purškaliojimą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė pasipiktinęs gyventojas.

Už terliones – baudos

Pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnį, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Taip pat, kaip nurodo Administracinių nusižengimo kodekso 115 straipsnis, tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.

Šiame straipsnyje:
grafičiai
vandalai
baudos
Naujamiestis

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Komentarai

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elena
piemenys dabar jiems viskas galima tokie istatymai
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Jau veikia
Žmonės kalba, kad Kaune susibūrė savanoriška grupė asmenų, kuriems yra suteikta teisė gaudyti ir bausti sienų tepliotojus, taip pat vagis, vagiančius iš automobilių. Jiems leista taikyti pagautiems teplioriams ir vagims gana griežtas bausmes. Griežčiausia bausmė - rankos plaštakos nukirtimas, kad visi matytų jog tai vagis. "Dailininkams" labiau pasisekė, jiems griežčiausia bausmė - atitinkama tatuiruotė ant kaktos.
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Žilvinas Ručys
ne piešiniai o keverzonės ir svetimo turto niokojimas
3
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