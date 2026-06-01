Sostinėje be žinios dingo jaunas vyras

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško be žinios dingusio Alberto Aleksiuk, gimusio 2000 m.
Nustatyta, kad laikotarpiu nuo gegužės 25 d. 22 val. iki gegužės 27 d. 18 val. jaunas vyras išėjo iš namų Vilniuje, J. Kolaso gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Dingusio vyro požymiai: apie 185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių trumpų plaukų, žydrų akių. Vyras nešioja korekcinius akinius juodais rėmeliais.
Policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Ireną Savanevičienę telefonu +370 700 56427, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112
Naujausi komentarai