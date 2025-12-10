Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas Bartoševičius – vėl teisme: išsakė pageidavimą

K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas prieš posėdį teisme žurnalistams sakė, kad jis ir jo klientas siekia, jog būtų apklaustas papildomas liudytojas.
„Tas liudytojas turi patvirtinti kokiomis aplinkybėmis vyko bylos tyrimas, nagrinėjimas ir taip toliau“, – teigė advokatas.
„Aš sakiau, kad sprendimą priimti bus sunku, tai akivaizdu, kad mano žodžiai išsipildė su kaupu“, – kalbėdamas apie pirmosios instancijos teismo nuosprendį sakė K. Bartoševičius.
Nuteistasis apeliaciniame teisme tvirtino esąs nekaltas. Jis sakė, jog tikisi, kad apeliacinis teismas patenkins jo skundą.
„Jūs puikiai žinote, kad man yra uždrausta atskleisti bet kokią bylos medžiagą“, – K. Bartoševičius žurnalistams paaiškino, kodėl neatskleidžia faktų, kurie, jo manymu, įrodo jo nekaltumą.
Apeliaciniam teismui pateikti keturi skundai – prokuratūros, K. Bartoševičiaus advokato ir dviejų nukentėjusiųjų atstovų.
K. Bartoševičiaus advokatas O. Šibkovas prašo išteisinti buvusį politiką arba panaikinti nuosprendį ir perduoti pirmosios instancijos teismui bylą nagrinėti iš naujo.
BNS skelbė, kad Panevėžio apygardos teismas liepą K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl visų jam inkriminuotų nusikaltimų ir skyrė septynerius metus laisvės atėmimo, taip pat tenkino ieškinių turtinei ir neturinei žalai atlyginti už beveik 28 tūkst. eurų.
Teismas konstatavo, kad būdamas Seimo nariu K. Bartoševičius prievartavo vieną vaiką jam būnant mažamečiu ir suėjus 14-ai metų, tvirkino tris mažamečius bei nesunkiai sutrikdė visų keturių nukentėjusiųjų sveikatą.
Apeliacinį skundą pateikė ir prokuroras bei dviejų nukentėjusiųjų atstovai, jie prašo K. Bartoševičių nuteisti griežčiau.
Prokuroras prašė buvusiam Seimo nariui skirti dešimt metų kalėjimo ir taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – atlikus bausmę, penkerius metus uždrausti dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais.
Panevėžio teismas argumentavo minėtos baudžiamojo poveikio priemonės neskyręs, nes pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą dėl nusikaltimų prieš vaikus kaltais pripažintiems asmenims ir taip draudžiama užsiimti veikla, susijusia su mažamečiais ir nepilnamečiais. Todėl pirmosios instancijos teismas prokuroro prašytą draudimą vertino kaip perteklinį.
Ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių ir mažamečių seksualinio prievartavimo bei tvirkinimo prokuratūra atliko nuo 2022-ųjų lapkričio. Įtarimai politikui pateikti 2023-iųjų vasarį, 2023-ųjų sausio pabaigoje jis atsisakė Seimo nario mandato.
