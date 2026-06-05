 Rusakalbiams sukčiams vilniečiai atidavė visas savo santaupas

Rusakalbiams sukčiams vilniečiai atidavė visas savo santaupas

2026-06-05 08:50
BNS inf.

Sukčiai iš dviejų Vilniaus gyventojų išviliojo daugiau nei 41 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Rusakalbiams sukčiams vilniečiai atidavė visas savo santaupas</span>
Rusakalbiams sukčiams vilniečiai atidavė visas savo santaupas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Pareigūnai ketvirtadienį gavo 1947 metais gimusios moters pranešimą, kad jai būnant sostinėje esančiuose namuose paskambino rusų kalba bendravusi nepažįstama moteris, kuri, prisistačiusi policijos pareigūne, apgaulės būdu išviliojo 29 tūkst. 275 eurus.

Pinigus nukentėjusioji atidavė atvykusiai nepažįstamai moteriai.

Į Vilniaus apskrities policiją taip pat kreipėsi 1938-aisiais gimusi sostinės gyventoja.

Ji pranešė, jog trečiadienio vakarą jai būnant namuose paskambino rusų kalba bendravę nepažįstami asmenys, prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
sukčiavimas
išviliojo pinigus

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Komentarai

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Komentarai

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elena
ot gerai reikia padeti vargsams
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Kopūstas.
Ot gerai. Kaip sakoma yra Durnių yra ir Sukčių. Nebūtų Durnių Nebūtų ir Sukčių. Išvada, viskas normoje cha, cha, cha...
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Cin
Ko cia bijot rasyt, kad rusiskai kalbantys xaxolai apipiso durnus brolius lietuvius. Nevisus call centrus isgaudet
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