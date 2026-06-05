Rusakalbiams sukčiams vilniečiai atidavė visas savo santaupas

Pareigūnai ketvirtadienį gavo 1947 metais gimusios moters pranešimą, kad jai būnant sostinėje esančiuose namuose paskambino rusų kalba bendravusi nepažįstama moteris, kuri, prisistačiusi policijos pareigūne, apgaulės būdu išviliojo 29 tūkst. 275 eurus.
Pinigus nukentėjusioji atidavė atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Į Vilniaus apskrities policiją taip pat kreipėsi 1938-aisiais gimusi sostinės gyventoja.
Ji pranešė, jog trečiadienio vakarą jai būnant namuose paskambino rusų kalba bendravę nepažįstami asmenys, prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)