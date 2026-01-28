 Policija prašo padėti nustatyti vyro tapatybę

2026-01-28 01:07 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

2025 m. spalio 17 d. apie 8 val. Vilniuje, Islandijos g., nenustatytas vyras nesunkiai sutrikdė asmens sveikatą.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Angeliną Kopač, tel. +370 700 56766, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

