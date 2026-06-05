 Paaugliai smurtavo ir tyčiojosi iš berniuko: įvykis atsidūrė policijos akiratyje

Paaugliai smurtavo ir tyčiojosi iš berniuko: įvykis atsidūrė policijos akiratyje

2026-06-05 12:12
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniaus apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių fizinio ir psichologinio smurto prieš 13-metį berniuką.

<span>Paaugliai smurtavo ir tyčiojosi iš berniuko: įvykis atsidūrė policijos akiratyje</span>
Paaugliai smurtavo ir tyčiojosi iš berniuko: įvykis atsidūrė policijos akiratyje / Asociatyvi magnific nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį po 15 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1985 metais.

Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 11 val., Vilniaus rajone, Baltosios Vokės kaime, nepilnamečiai smurtavo ir tyčiojosi iš jos sūnaus, gimusio 2013 metais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė mažamečiui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
tyčiojosi iš berniuko
smurtas prieš berniuką
paaugliai
Baltosios Vokės kaimas

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Komentarai

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Komentarai

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Kopūstas.
Tuos paauglius reikėtų į Ukrainą siūsti kariams apkasų kasti, arba panaudoti tų paauglių organus Ukrainos sergantiems vaikams paaugliams. Panaudojant paauglių organus sergantiems Ukrainos vaikams ir paaugliams būtų gera nauda išsaugant Ukrainos sergančių vaikų ar paauglių gyvybes ir tuo pačiu metu nereikėtų tų paauglių šerti kalėjimuose iš mokesčių mokėtojų pinigų, būtų dvivertė Nauda viskam.
0
0
HH
Nustokit gaminti visokių šūdų iš kopūstų, čia ne ruskynas ar vokietija.
0
-2
Kopūstas.
Tuos paauglius reikėtų į Ukrainą siūsti kariams apkasų kasti, arba panaudoti tų paauglių organus Ukrainos sergantiems vaikams paaugliams.
0
-1
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