 Nustebino vaizdas daugiabučio kieme: „išguldyti“ šeši vyrai

Nustebino vaizdas daugiabučio kieme: „išguldyti“ šeši vyrai

2026-06-01 11:51 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienio vakarą sostinės Šeškinės mikrorajono gyventojai tapo masinių muštynių liudininkais.

<span>Nustebino vaizdas daugiabučio kieme: „išguldyti“ šeši vyrai</span>
Nustebino vaizdas daugiabučio kieme: „išguldyti“ šeši vyrai / Feisbuko grupės „Šeškinė“ vaizdo įrašo stop kadrai

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Nuo politikos
iki kultūros

Socialiniame tinkle paplitusiame vaizdo įraše matyti šio konflikto atomazga – daugiabučio kieme ant pievos guli keletas vyrų, šalia jų vaikštinėja policijos pareigūnai. Liudininkų teigimu, šie vyrai susimušė tarpusavyje, o policiją iškvietė kaimynai.

Kaip portalą „Kauno diena“ informavo Vilniaus apskrities policijos Komunikacijos poskyrio specialistė Loreta Kairienė, pranešimas apie tai, kad Musninkų gatvėje prie 20 numeriu pažymėto namo pliekiasi vyrai, gautas gegužės 31 d. 21.26 val.

Paaiškėjo, kad iš viso žmonių akivaizdoje mušėsi šeši asmenys, gimę 1997 m., 2005 m., 1995 m., 1999 m., 1993 m. ir 1998 m. Jie, atvykus pareigūnams, buvo sulaikyti įvykio vietoje.

Feisbuko grupės „Šeškinė“ vaizdo įrašas

„Tokiais savo veiksmais jie demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką“, – portalui teigė L. Kairienė.

Be to, muštynių metu buvo apgadintas svetimas turtas – automobilis „Toyota“ ir automobilis „Kia“.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
muštynės
Vilnius
vyrai
mušėsi

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Debilizmo epoch
Če kaltas kalbos barjeras. Jie tik cigaretės norėjo. O gavo į snukį...
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elena
nu ir kas cia per naujiena sunizo kumsciai uzsimane pasikasyti tai del to cia reikia rasyti neturi daugiau apie ka rasyti va tegul raso kiek viskas brangsta ir kiek dar brangs jau tuoj nepirksim maisto ir vaistu nes nebus uz ka geroves valstybe
2
0
na
Delfi raso, kad ukrainieciai siaucia
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-1
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