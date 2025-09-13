Muitininkai sulaikė 116 tūkst. pakelių rūkalų, slėptų paprikų krovinyje

Rugsėjo 5 d. rytą į Šalčininkų kelio postą vilkiku „Daf“ atvažiavęs Rusijos pilietis deklaravo tranzitu į Kaliningrado sritį vežantis 15 tonų paprikų. Tačiau muitinės pareigūnams, rentgeno kontrolės sistema patikrinus vilkiką, kilo įtarimų, kad puspriekabėje gali būti slepiamos cigaretės.
Detalaus patikrinimo metu buvo rasta maždaug 116 tūkst. pakelių įvairių rūšių („Queen Menthol“, „NZ Gold“, „Minsk Superslims“) cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Kontrabanda buvo paslėpta įrengus slėptuves – dvigubus dugnus kartoninėse dėžėse su paprikomis.
Rūkalų vertė su privalomais sumokėti mokesčiais siekia 604 tūkst. eurų.
MKT Vilniaus skyriaus pareigūnai sulaikė vilkiką su kroviniu ir jo vairuotoją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.
Vilkiko vairuotojas Vilniaus apylinkės teismo sprendimu suimtas dviem mėnesiams.
