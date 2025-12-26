Moters nužudymas apleistame Vilniaus viešbutyje: paaiškėjo daugiau detalių apie įtariamąjį

Gruodžio 26-osios Policijos departamento paros suvestinėje rašoma, kad pranešimą apie rastą 1977 metais gimusios moters lavoną policijos pareigūnai gavo gruodžio 25-ąją 10.40 val.
Jos kūnas gulėjo buvusio viešbučio patalpose, esančio Vilniuje, Vilniaus gatvėje.
Kaip paaiškėjo, įtariamasis, gimęs 1980 metais, buvo girtas. Jam nustatytas 3,03 prom. neblaivumas.
Vyras uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Primename, kad, Vilniaus apskrities policijos teigimu, antro aukšto bendro naudojimo koridoriuje rastas moters lavonas – su smurto žymėmis. Atvykusi greitoji medicinos pagalba konstatavo jos mirtį.
Skelbta, kad Vilniaus centre esančiame apleistame viešbutyje sumuštos, kraujuojančios moters kūną pamatė praeivis.
