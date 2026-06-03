 Mįslinga vyro mirtis prie Santaros klinikų: įtaria, kad pacientas iškrito per langą

Mįslinga vyro mirtis prie Santaros klinikų: įtaria, kad pacientas iškrito per langą

2026-06-03 16:36
Gytis Pankūnas (ELTA)

Policijos duomenimis, pirmadienį sostinėje žuvo galimai per langą iškritęs Santaros klinikų pacientas.

<span>Mįslinga vyro mirtis prie Santaros klinikų: įtaria, kad pacientas iškrito per langą</span>
Mįslinga vyro mirtis prie Santaros klinikų: įtaria, kad pacientas iškrito per langą / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

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Anksčiau Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) buvo pranešęs, kad pirmadienį apie 17.45 val. Santariškių gatvėje, prie Santaros klinikų pastato, rastas mirusio vyro, gimusio 1958 metais, kūnas.

Kaip teigė Vilniaus AVPK atstovė Loreta Kairienė, pranešimas apie rastą kūną gautas pirmadienį 17.18 val. Ji patvirtino, kad, pirminiais duomenimis, žuvęs vyras buvo Santaros klinikų pacientas.

„Pranešta, kad per langą iškrito vyras, jis yra be sąmonės, galimai negyvas. Apsaugos darbuotojas pranešė, kad gydytojai vyrą bandė gaivinti“, – sakė L. Kairienė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

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Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

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Ar tikrai ?
Dažnas leidžia sau durninti , pasėkoje laimi patyčia
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Cha cha
Daba dėl kiekvieno durneus grotas reike dėti
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?
Čia kaip Pociūnas Baltarusijos viešbutyje nužudytas buvo?
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