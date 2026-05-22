Lietuvos muitininkai neleido į Rusiją išsivežti brangaus vyno

Anot jo, muitinės pareigūnai, Šalčininkų kelio poste patikrinę iš Lietuvos išvykstantį lengvąjį automobilį „Citroen“, aptiko, kad juo vykę Rusijos piliečiai – vairuotojas ir keleiviai – gabeno reikšmingus kiekius aukštos vertės vyno.
Iš viso automobilyje sulaikyta apie 19,5 litro prabangaus vyno, bendra jo vertė viršija 15,6 tūkst. eurų.
Tarp sulaikytų prekių – pasaulyje žinomų gamintojų produkcija: „Chateau Trotanoy Pomerol“, „Petrus Pomerol“, „Louis Roederer Champagne“, „Le Petit Cheval“, „Grand Vin de Leoville“ ir kiti aukštos vertės alkoholiniai gėrimai.
Nustatyta, kad visi gabenti alkoholiniai gėrimai patenka į prabangos prekių kategoriją – jų vertė viršija 300 eurų.
Pagal Europos Sąjungos taikomas ribojamąsias priemones tokių prekių eksportas į Rusiją draudžiamas.
Asmenys iš pradžių nurodė vykstantys į Rusiją ir gabenantys šias prekes, tačiau, sužinoję apie galiojančius draudimus, bandė keisti gabenimo aplinkybes – teigė, kad prekes veža į Baltarusiją.
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