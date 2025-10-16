Kontrabandininkui – 6,4 tūkst. eurų bauda

Be to, konfiskuota nusikalstamos veikos padarymo priemonė – mobiliojo ryšio telefonas.
Bylos duomenimis, šių metų vasario 25-osios naktį iš asmenų, veikusių Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose, Šalčininkų rajono gyventojas M. V. į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo koordinates kelių vietovių, į kurias meteorologiniais oro balionais iš Baltarusijos buvo atskraidintos cigaretės.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai M. V. sulaikė, kai kito asmens vairuojamu automobiliu jis atvyko į Šalčininkų rajono Turgelių seniūniją paimti 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“, atskraidintų meteorologiniu balionu.
Pasieniečiai sulaikytojo telefone rado ir vietovės, esančios Vilniaus rajone, Medininkų seniūnijoje, koordinates, kur nuvykę aptiko taip pat meteorologiniu oro balionu atskraidintą ryšulį su 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“.
Bendra sulaikytų cigarečių vertė siekė daugiau nei 13 tūkst. eurų.
Teismas konstatavo, jog buvo visiškai įrodyta, kad M. V. per Lietuvos valstybės sieną gabeno privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 150 MGL, taip pat, pažeisdamas nustatytą tvarką, pasikėsino įgyti ir gabenti akcizais apmokestinamas prekes.
Skirdamas 6,4 tūkst. eurų baudą, teismas atsižvelgė į tai, kad M. V. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu.
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams yra perduota nagrinėti dar viena baudžiamoji byla, kurioje du asmenys kaltinami cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos meteorologiniais oro balionais, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Du vyrai vasarį buvo sulaikyti, kai paėmė į Lietuvą meteorologiniais balionais atgabentus 5,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“, kurių bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, sudarė 24,5 tūkst. eurų. Atlikdami kratą vieno iš įtariamųjų namuose, pareigūnai rado ir neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą.
