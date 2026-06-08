Kontrabandininkams – juodos dienos

VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su kolegomis iš Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus Baltosios Vokės kaime sustabdė patikrinti krovininį mikroautobusą „Renault Master“. Jį vairavo 54-erių Vilniaus rajono gyventojas. Furgono krovinių skyriuje pasieniečiai rado 40 kartoninių dėžių su rūkalais. Cigaretės „Winston Blue“ ir „Marlboro Gold“ buvo be jokių akcizo ženklų.
Preliminariais duomenimis, aptikta apie 20 tūkst. pakelių cigarečių.
Praėjus maždaug valandai, Vilniuje, J. Tiškevičiaus gatvėje esančios degalinės teritorijoje, VSAT pareigūnai sulaikė automobilį „VW Passat“ bei du Lietuvos piliečius, 28-erių Šalčininkų ir 36-erių Vilniaus rajonų gyventojus. Įtariama, kad jie gali būti susiję su tiriama nusikalstama veika.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai jų vertė viršija 400 BSI (bazinių socialinių išmokų, buvusių MGL), bet neviršija 900 BSI dydžio sumos (2026 m. nustatytas 1 BSI – 74 eurai), VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Po apklausos visi trys sulaikytieji buvo paleisti, skyrus kardomąsias priemones – užstatą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei dokumentų paėmimą.
Rastos nelegalios cigaretės ir sulaikyti automobiliai laikinai saugomi VSAT Štabe.
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