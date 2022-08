Internete plinta šokiruojantis vaizdo įrašas: pažiūrėk, kaip dabar atrodo tavo ta „boba“

Portalas kauno.diena.lt informacijos apie galimą smurto atvejį sulaukė iš skaitytojų. Vaizdo įrašą atsiuntę skaitytojai pagal socialiniuose tinkluose nurodytą informaciją spėja, kad incidentas įvyko tarp vilniečių, susirūpinę tautiečiai nurodė ir vaizdo įraše užfiksuotų žmonių duomenis.

Vaizdo įraše matoma sėdinti moteris, ant kurios kojų – galimai kraujas. Moteris apsiverkusi. Trumpame, prastos kokybės vaizdo įraše už kadro kalbantis vyras sunkiai tvardosi, iš jo lūpų liejasi gausybė keiksmažodžių.

„Pažiūrėk, kaip dabar atrodo tavo ta boba. Pažiūrėk, na****, kraujais, na****. Pažiūrėk, kraujuose, pažiūrėk į snukį. Pažiūrėk, bl**. Pažiūrėk, ku***. Visą na**** sup****, visą, bl**. Per jus, ku***, sup****, per jus bl**“, – rėkė vyras.

Šį vaizdo įrašą išvydę internautai neslėpė siaubo. „Kaip taip galima“, – rašė Nadezda. Internautai komentaruose rašė, kad vaizdo įraše užfiksuota moteris ir girdimas vyras yra pora.

„Jis kada nors užmuš ją“, – teigė Gintarė. „Baisu, kodėl ji būna su juo? Nebent anas galas geras“, – svarstė Aurelija, sulaukusi komentarų, kad taip aukotis dėl nieko neverta.

„Greičiausiai, kad bijo, todėl nebėgo bent Lietuvoje“, – rašė Tomas. „Tokia graži moteris, kiek atsimenu, metė darbus, viską Jungtinėje Karalystėje, lyg pabėgo pas jį, susipažinus čia turbūt grupėse. Nesuvokiu, kaip ji išvis galėjo prasidėti su tokiu alkoholiku“, – rašė Ernesta.

„Ligonis žiaurus. Jis – sadistas. Buvusi draugė irgi vos pabėgo nuo jo“, – antrino Edgaras.

Kai kurie internautai moteriai siūlė pagalbą. „Jeigu tau reikia pagalbos išsivaduoti nuo jo, parašyk man. Mielai pasistengsiu įkrėsti tau proto, kad tu to neverta ir kad tai, kas tarp jūsų vyksta, yra nenormalu“, – greičiausiai į pažįstamą moterį, kuri ir gali būti užfiksuota vaizdo įraše, kreipėsi Miglė.

Tautiečiai spėliojo, ar šis vaizdo įrašas pasiekė policiją, o kai kurie asmenys neliko abejingi – apie galimą smurto atvejį pranešė pareigūnams. Tiesa, Policijos virtualaus patrulio atsakymas gali ir nustebinti.

Asmuo, Policijos virtualiam patruliui nusiuntęs vaizdo įrašą, klausė, ar tokia informacija juos pasiekia. Pareigūnai teigė, kad pasiekia. Internautui paklausus, kokių veiksmų bus imtasi, pareigūnai perklausė, koks pažeidimas čia padarytas.

„Moteris sumušta?“ – rašė pranešėjas. „Vaizdo įraše matosi mušimo faktas?“ – klausimu į klausimą atsakė Policijos virtualus patrulis. Nors paviešintame vaizdo įraše fizinio smurto veiksmų nematyti, ant moters kūno matomas kraujas ir girdima vyro leksika kalba pati už save.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja portalui kauno.diena.lt teigė, kad policija informaciją apie socialiniuose tinkluose paviešintą įvykį gavo šių metų rugpjūčio 6 dieną. Anot policijos atstovės, šiuo metu informacija tikslinama.

„Jeigu informacija pasitvirtins, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo“, – teigė J. Samorokovskaja.

Baudžiamajame kodekse nurodoma, kad už tokią nusikalstamą veiką numatyta baudžiamoji atsakomybė ir gresia viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Paprašyta įvertinti policijos virtualaus patrulio atsakymus, J. Samorokovskaja nuo komentarų susilaikė.

Portalas kauno.diena.lt bandė susisiekti su vyru, kuris galimai smurtavo prieš vaizdo įraše matomą moterį. Iki antradienio su vyru susisiekti nepavyko – gavus komentarą, publikacija bus papildyta.