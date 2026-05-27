Ieškomas Vilniuje balandžio mėnesį dingęs nepilnametis Jordanas

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), balandžio 16 d. apie 14.30 val. ieškomas nepilnametis išėjo iš šeiminių namų Vilniuje ir į juos negrįžo.
J. Kaušo požymiai: apie 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų plaukų.
Policijos duomenimis, vaikinas vilkėjo juodą striukę, mūvėjo mėlynus džinsus, avėjo žalius sportbačius „New Balance“. Nepilnametis gali lankytis Kaune, Panevėžyje, Vilniuje.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus AVPK Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Arminą Bračą, tel. +370 700 56552, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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