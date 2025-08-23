Gyventojai papasakojo apie devynaukštyje kilusį gaisrą

Penktadienio rytas Pašilaičių mikrorajone prasidėjo dramatiškai – devynių aukštų daugiabutyje pro langus veržėsi juodų dūmų debesys.
„Išėjau į balkoną, žiūriu – iš kitos pusės dūmai rūksta, ir jau sirenos skamba, jau viskas“, – kalbėjo vilnietis Gintautas.
„Išgirdome sirenas – gelbėtojų, greitosios. Galvojome, kas čia vyksta kieme“, – pasakojo moteris.
Tiršti dūmai skverbėsi iš septinto aukšto buto. Kai kas spėjo čiupti telefonus ir viską užfiksuoti.
„Dūmų buvo daug – iš pradžių juodi veržėsi, paskui balti“, – sakė vilnietis Stanislovas.
„Dūmus pajautė ir degančios, kaip elektros, kvapą – lyg elektra degtų“, – tikino moteris.
Į vietą suvažiavo trys ugniagesių autocisternos, štabo automobilis ir keltuvas. Užduotys buvo dvi – gesinti ir gelbėti.
„Pirma užduotis – patekti į butą ieškoti nukentėjusių. Tuo tarpu kita grandis apibėgo namą, pastebėjo septintame aukšte balkone stovintį vyriškį, prašantį pagalbos. Iš jo gauta informacija, kad bute dar vienas žmogus“, – aiškino Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pamainos vadas Vadim Ignatovič.
Tuo metu daugiabučio gyventojai griebė svarbiausius daiktus ir evakavosi į lauką.
„Visas šurmulys prasidėjo kieme, ir gaisrininkai viršun jau lėkė su įrankiais. Sako: varykite greičiau. Viskas, sakau: Laura, rinkis ant smūgio ir varome“, – kalbėjo vilnietis Pavelas.
„Toks šokas buvo… Gerai, kad abu namie, nes šuo vienas. Nespėjome nei daiktų, nieko pasiimti. Dar strese esame“, – pasakojo vilnietė Laura.
Degančiame bute nukentėjo garbaus amžiaus vyras ir moteris. Jie išvesti ir perduoti medikams.
„Žmonės apie 70-ies, kaimynai – vyras ir žmona“, – sakė moteris.
„Abu perduoti su gyvybės požymiais. Vyriškis mažiau nukentėjo, moteris nukentėjo daugiau – hospitalizuota, jai nustatyti stiprūs kojų nudegimai, apsinuodijimas degimo produktais“, – teigė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pamainos vadas.
Pasak gyventojų, nukentėję kaimynai konfliktų niekada nekėlė.
„Nieko nebūdavo – jokių konfliktų. Ramūs, į parduotuvę – iš parduotuvės susitinki. Anksčiau turėjo šuniuką, dabar neturi“, – sakė Gintautas.
„Vieni gyveno, dukros abi išsikėlė, išsikraustė“, – pasakojo moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Gaisras kilo trijų kambarių bute. Vienas kambarys išdegė, kiti du aprūko. Pats buto šeimininkas įvardijo ir galimą gaisro priežastį.
„Pasak vyriškio, kuris buvo šitame bute, rūkymas lovoje“, – tikino Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pamainos vadas.
Namas senos statybos, bet renovuotas, dujų įvado nėra. Ugniagesiai patikrino ir kitus butus, bet sako, kad jie nukentėjo nestipriai – tik šiek tiek uždūminti.
Gelbėtojai džiaugiasi, kad ugnį sutramdyti pavyko greitai. Tačiau darbą apsunkino įprasta sostinės bėda – ankštas ir automobiliais užstatytas kiemas.
„Pastatyti autokopėčias tikrai buvo iššūkis, tačiau jos buvo pastatytos. Išlaužti šarvo duris taip pat reikėjo daug pastangų“, – kalbėjo Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pamainos vadas.
Tiksli gaisro priežastis paaiškės po specialistų tyrimo.
