Grasinimų sulaukė ne tik mokyklos

Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį po pietų gavo elektroninį laišką, jame rašoma, kad dabar Vilniuje yra užminuoti septyni pastatai, tarp jų – Seimas, Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija.
„Dėl jūsų šlykščiai padarytų poelgių, jūsų melų, apgavysčių ir melo visuomenei duodu savo žodį, jei nors vienas šis laiškas nebus paviešintas visuomenei kas dieną bus aktyvuotas sprogdiklis. Jūs atsakysite prieš visuomenę, kokie esate melagiai. Nuo šio laiško išsiuntimo turi būti sustabdytas šių institucijų darbo laikas“, – rašoma laiške. Jame taip pat užsimenama apie esą nekaltai sužlugdytą Algirdą Paleckį. Pastarasis šiuo metu atlieka bausmę kalėjime už rengimąsi šnipinėti Rusijai.
Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis Eltai sakė, kad į teismo būstinę Laisvės prospekte buvo atvykusi policija, pareigūnai apžiūrėjo patalpas ir nieko įtartino nerado. Teismas savo veiklą tęsia toliau.
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Telegram“ kanale paskelbtų grasinimų Lietuvos mokykloms.
Tyrimo metu bus siekiama nustatyti šių pranešimų iniciatorius ir platintojus bei jų tikslus, pirmadienį pranešė prokuratūra.
Organizuoti ir kontroliuoti šį ikiteisminį tyrimą pavesta Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorams, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Kaip skelbta, sekmadienio vakarą Lietuvos policija ir kitos tarnybos pranešė turinčios informacijos apie „Telegram“ kanale paskelbtą grasinimą mokykloms.
Policija nurodė jau gavusi kelias dešimtis pranešimų. Informacija tikrinama ir analizuojama, bendraujama su kolegomis kitose šalyse.
„Atkreipiame dėmesį, kad panašaus pobūdžio grasinimai su tomis pačiomis nuotraukomis prieš kurį laiką buvo gauti ir kitose šalyse, tačiau patikrinus informaciją, ji pasirodė netikra ir primena anksčiau platinamus grasinimus apie mokyklose padėtus sprogmenis“, – pranešime teigė policija.
Policija prašo mokyklų administracijų tęsti veiklą, o gyventojų nepanikuoti ir išlikti budriems.
Lietuvos tarnybos jau identifikavo, kad ta pati neva grasintojo nuotrauka, kuri sekmadienį paskelbta prie gąsdinimų Lietuvos mokykloms, jau buvo naudota panašioje informacinėje atakoje Kazachstane.
Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojama apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
Naujausi komentarai