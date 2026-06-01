 Girtas prie vairo įkliuvo politologas Vladimiras Laučius

Girtas prie vairo įkliuvo politologas Vladimiras Laučius

Atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino
2026-06-01 11:14
BNS inf.

Vilniuje sekmadienį prie vairo neblaivus įkliuvo žurnalistas ir politologas Vladimiras Laučius.

Vladimiras Laučius
Vladimiras Laučius / S. Lisausko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė BNS informavo, kad buvo gautas piliečio pranešimas apie tai, kad Laisvės prospektu važiuoja galimai neblaivaus žmogaus vairuojamas automobilis „Toyota RAV4“. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje.

Apie 17.30 val. V. Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas.

Paaiškėjo, kad važiuodamas Laisvės prospektu V. Laučius automobiliu atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Laučius
politologas
vairavo girtas
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Deltuva 1960
Mėgėjai paliečia vieną stulpą. Profai------du .Karbauskis parašys. kad , ir čia kaltas Landsbergis senelis supermenas :)
0
0
matomai
ruošiasi bolatiruotis į seimą- deda pamatus
0
0
Joris
Būtų 3 stulpai,b0tų apvažiavęs...
1
0
Visi komentarai (34)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų