Gaisras suskystintų dujų pilstymo stotyje Vilniuje lokalizuotas

2025-09-12 18:38
Ainis Gurevičius (BNS)

Penktadienio vakarą gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje, Baltosios Vokės gatvėje, lokalizuotas.

Gaisras suskystintų dujų pilstymo stotyje Vilniuje lokalizuotas / L. Balandžio / BNS nuotr.

Kaip BNS patvirtino Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius, gaisro lokalizacija paskelbta 18.05 valandą.

Degantis stacionarus dujų rezervuaras buvo užgesintas kiek prieš 16 valandą. Po to rezervuaras užsandarintas.

Pasak D. Gurevičiaus, paskelbus gaisro lokalizaciją dronu ir dujų analizatoriais bus tikrinami visi rezervuarai ir vamzdynai.

Jei paaiškės, kad dujų nuotėkio nebėra, bus skelbiamas gaisro likvidavimas. Tada bus panaikinta 350 metrų spindulio evakuacijos zona ir atidarytas eismas Baltosios Vokės gatve.

BNS rašė, kad gaisras suskystintų dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.

Pareigūnai ikiteisminio tyrimo veiksmus dujų stotyje ketina atlikti tik likvidavus gaisrą. Anot vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas.

Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, kuris buvo pristatytas į ligoninę, jį apklausė policijos pareigūnai.

„Orlen Lietuva“ BNS anksčiau patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso šiai bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje.

 

