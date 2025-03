Buhalteris kaltinamas pasisavinęs beveik 1,7 mln. eurų: pripažino, kad pinigus išleido lošimams

Tyrimo duomenimis, sostinės gyventojas dviejose uždarosiose akcinėse bendrovėse dirbo buhalteriu ir turėjo teisę disponuoti bendrovių lėšomis, atlikti bankinius pavedimus atsiskaitant su tiekėjais.

Įtariama, kad vyras, pasinaudodamas jau atliktų bankinių pavedimų dokumentais, iš bendrovių sąskaitų persivesdavo pinigus į savo sąskaitas.

Pasak FNTT, taip veikdamas vyras per 2016–2024 metus iš vienos bendrovės, įtariama, pasisavino per 36 tūkst. eurų. Iš kitos bendrovės asmuo galimai pasisavino dar daugiau – per 18 tūkst. eurų grynaisiais pinigais ir daugiau nei 1,6 mln. eurų iš banko sąskaitų.

Ikiteisminio tyrimo metu asmuo pripažino savo kaltę ir atskleidė, kad pinigus išleido lošdamas lošimo bendrovėse.

Tyrimui vadovavusio prokuroro sprendimu buvo apribotas kaltinamojo turtas, kurio vertė siekia beveik 100 tūkst. eurų. Surašęs kaltinamąjį aktą, prokuroras bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui.

Už labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimą teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.