Ant žemės – surištas žmogus: kuo čia dėti vaikai?

Vaizdais feisbuke pasidalijęs vyras teigė, kad policija vieną asmenį sulaikė su daugybe narkotikų. „Visi kiti pabėgo/buvo paleisti, nes nepilnamečiai, – rašė vaizdais pasidalijęs asmuo. – Pasidalinkit, gal tėvai pamatys anksčiau už Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ir spės gerai šiknas atspardyti.“
Vyras teigė, jog incidente nedalyvavo ir jo neužfiksavo, tačiau pasidalijo artimo žmogaus, kuris norėjo išlikti anonimu, siųstais vaizdais.
Paviešintose nuotraukose matomi jaunuoliai, stovintys ratu aplink gulintį pusnuogį vaikiną.
Komentatoriai teigė, kad užfiksuota vieta – Kalvarijų/Šnipiškių g. – jau seniai tapo narkomanų irštva. „Realiai mero langai iš to kiemo matosi…“ – į Vilniaus merą Valdą Benkunską kreipėsi internautas.
„Ten jau kokie 20 metų bomžynas ir narkomanynas“, – vietą apibūdino kitas internautas.
„Baisiausia, kad ten nuolatos trinasi apsvaigę paaugliai, man keista, kodėl niekas nedaroma. Netikiu, kad policijai šita vieta nežinoma, – teigė moteris ir pridūrė. – Ji pažymėta pas juos kaip padidinto pavojaus ir net aptvėrė gan nesenai (kaip suprantu, privertė savininkus imtis veiksmų). Bet situacijos tai stipriai nepakeitė.“
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja portalui teigė, kad ketvirtadienį, apie 17.40 val., policijai buvo pranešta, kad Vilniuje, Konstitucijos pr., du asmenys bandė parduoti nepilnamečiams vaikams narkotines medžiagas. „Taip pat 18.23 val. policija gavo pranešimą, jog Kalvarijų/Šnipiškių g., prie apleistų garažų, pastebėtas ant žemės gulintis surištas asmuo“, – teigė policijos atstovė.
Atvykus pareigūnams buvo nustatyta, kad asmenys Kalvarijų g. patys sulaikė vyrą, gimusį 1997 m., kuris galimai siūlė praeiviams įsigyti narkotines medžiagas. Dėl šio įvykio pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
„Nuotraukoje gulintis asmuo yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką. Jis buvo sulaikytas pranešėjo“, – teigė J. Samorokovskaja.
Naujausi komentarai