„What’s Next?“ 2020: kas taps svarbiausia rytojaus keliautojui?

Besikeičiantis turizmo sektorius

Turizmo tema yra įtraukta į visų pasaulinių ateities tendencijų tyrimų agentūrų akiratį. Besikeičiančios visuomenės ir naujos kartos vertybės ir įpročiai pradeda reikalauti iš kelionių naujų dalykų.

Pasak pažangiausių kelionių agentūrų – vien tik gero maisto, patrauklaus viešbučio dizaino ir aukščiausio lygio aptarnavimo norint įtikti ateities keliautojui tikrai nebeužteks.

Prasmės poreikis tampa vis svarbesnis, o į tai reaguojant, daugelis turizmo kompanijų, sekdamos naujas tendencijas, imasi pačių įvairiausių pasaulio gerinimo misijų. Tokių pavyzdžių turizmo sektoriuje apstu jau dabar – nuo šiukšlių rinkimo paplūdimiuose iki tik žalios energijos naudojimo visame viešbučių komplekse ar viešų masinių medžių sodinimo akcijų.

Kuo toliau, tuo svarbiau žmonijai tampa opūs šių laikų diskusijų objektai – klimato kaita, turistų perteklius, rasinė nelygybė bei skrydžių keliama aplinkos tarša. Naujas keliautojas trokšta kitokių patirčių, vietinių įspūdžių. Norint pirmauti, būtina suprasti, kokios vertybės bus svarbios ateities keliautojams ir kokiais veiksmais turizmo sektoriaus įmonės juos išties gali sujaudinti.

Per „What’s Next?“ savo įžvalgomis apie besikeičiančią kelionių industriją dalinsis turizmo sektoriaus ekspertai, atsakysiantys į esminius klausimus: kaip įtikti keliautojui, kuris ieško prasmės bei kaip išnaudoti visą vietinio turizmo potencialą?

Prasmės ieškantis keliautojas

Serdar Kutucu, „Design Hotels“ grupės generalinis administracijos vadovas – transformuojančių, ribas plečiančių kelionių patirčių ekspertas.

Nuo 2008-ųjų vyras užėmė lemiamą vaidmenį formuojant „Design Hotels“ unikalių, išskirtiniu dizainu pasižyminčių prabangių boutique viešbučių kolekciją net 60-yje pasaulio šalių.

Nuo balandžio jis taps „Slow“, lėtų ir išskirtinių kelionių bei patirčių organizavimo įmonės vadovu.

„Būtent šiuo metu keičiasi nusistovėjusios prabangos kelionių taisyklės, todėl viena iš sėkmės paslapčių yra skatinti tai, kas netobula, keista, čiabuviška. Ir užsibrėžti bent trumpam, bent per klientų atostogas šiuo masinio skubėjimo laiku pakeisti jų gyvenimo, darbo ir bendravimo įpročius“, – apie tai, kas masins vartotoją netolimoje ateityje užsimena S.Kutucu.

Kelionių industrijos guru tvirtina, kad rinkoje iki pat 2030-ųjų karaliaus prasmės ieškantis keliautojas. „Jis tiki, kad keliavimas turi būti iniciatyvus, prasmingas, ir svarbiausia, suteikiantis galimybę asmeniniam tobulėjimui. Kuo jis skiriasi nuo prieš tai vyravusios tikslinės kelionių pirkėjų grupės? Kokios svarbiausios jį motyvuojančios vertybės ir ką jam pasiūlyti?“, – atsakymus į visus šiuos klausimus S.Kutucu pažada pateikti jau kiek greičiau nei už mėnesio, kovo 19-20 dienomis per kūrybingumo odisėją „What’s Next?“.

Vietos kelionių sektorius – aukso gysla

Dešimtis tūkstančių peržiūrų „Youtube“ kas savaitę generuojantis, virtualiu Londono gidu tapęs aktorius ir režisierius Julian McDonnell pastebi, kad vietos turizmo sektorius įgauna milžinišką pagreitį. Su juo sutinka ir daugelis kelionių organizatorių tikindami, kad parduoti tingias „viskas įskaičiuota“ keliones į Turkiją ar Ispaniją tampa vis sudėtingiau. Vietoj to žmonės vis dažniau atsigręžia į savo šalyje esančias dar nepažintas turistines vertybes.

Julianas McDonnelis yra įvairius apdovanojimus pelnęs kino kūrėjas, aktorius, tikras londonietis, laisvalaikiu, kartu su kalbinamais vietiniais gyventojais, aistringai atskleidžiantis Londono netikėčiausius kampus savo sukurtame „Youtube“ Joolz Guides kanale.

„Esu sukūręs nemažai filmukų apie dar nenuvalkiotus, kitų neatrastus Londono kampelius. Matau, kaip auga vietinio turizmo poreikis. Žmonės nori patirčių ir kitokių istorijų. Akivaizdu, kad vietinio turizmo poreikis auga, tačiau dar toli gražu nėra išsemtas. Iš peržiūrų ir komentarų nusipiešiau aiškų šiuolaikinio keliautojo portretą. Apie jį bei apie tai, kaip tūkstančius žmonių sudominti savuoju miestu jums ir papasakosiu. Savo sukauptą patirtį pritaikysiu ir Vilniuje“, – sako J.Mcdonnell, planuojantis kartu su „GoVinius“ sukurti ir trumpą dokumentinį filmą apie Vilnių, kurį vėliau internete galės išvysti kiekvienas. Tuo tarpu „GoVilnius“ visus konferencijos pranešėjus pakvies pažinti sostinę leidžiantis į turus kartu su vietiniais gidais.

Kaip Vilniui tapti geidžiamiausia stotele Europoje?

Kūrybingumo odisėjos „What’s Next?“ metu vyks ir diskusijos apie aktualiausias ateities tendencijas, į kurias galės įsitraukti kiekvienas. „Vienas svarbiausių „What’s Next?“ aspektų – tai, kad dalyviai po dviejų kartu praleistų dienų išeitų ir su naujomis pažintimis, ir su naujomis žiniomis, ir su aiškiais būdais, kaip jas praktiškai pritaikyti. Vienas geriausių metodų – diskusijos su savo srities profesionalais. Diskusijų forma nagrinėsime naujausias tendencijas turizmo, ekologijos, gyvenimo būdo, vaikų kultūros, tinklalaidžių ir kitų dalykų ateitį“, – pasakojo ateities tendencijų žemėlapio „What’s Next?“ idėjinė vadovė, kultūrinių renginių koordinatorė Živilė Diawara.

Kokie naujojo keliavimo būdai ir kokia Vilniaus, kaip turistinio objekto, ateitis? – vieną įdomiausių „What’s Next?“ diskusijų moderuos keliautojas, radijo laidų vedėjas Richardas Jonaitis, o savo mintimis ir įžvalgomis dalinsis visas būrys vienaip ar kitaip su kelionėmis susijusių profesionalų – „Atomic Garden Vilnius“ kūrybos direktorius, peruvietis Antonio Bechtle, kuris pristatys ir naująją „GoVilnius“ įvaizdinę kampaniją – „Vilnius: Amazing wherever you think it is“, sakartvelietis, Kanų liūto savininkas Giorgi Avaliani, komunikacijos agentūros „KesselsKrammer“ įkūrėjas Erikas Kesselis ir jau anksčiau minėti Julien McDonnellis bei Serdar Kutucu.

Ekspertų įvairovė turėtų padovanoti įdomiausiomis įžvalgomis praturtiną valandą, o galbūt ir jau realių naujų idėjų Vilniui.