Iš Vilniaus padanges užpildžiusių oro balionų – kvietimas turistams

Restoranai ir viešbučiai, gidai ir kelionių organizatoriai, muziejai ir koncertų erdvės – užsienio turizmo sezono pradžia kasmet pakeičia daugybės skirtingų įstaigų ir profesijų darbo ritmą. Šiemet galimybės priimti užsienio svečius teko gerokai palaukti. Tačiau Vyriausybei panaikinus saviizoliacijos prievolę atvykstantiems iš daugelio Europos šalių, o oro uosto tvarkaraštyje pamažu atsirandant vis naujiems skrydžiams, Vilnius skelbia oficialią užsienio turizmo sezono pradžią.

„Šios vasaros negalime lyginti su jokiomis kitomis ir suprantame, kad šiemet turistų srautai Vilniuje bus ne tokie, kokius buvome įpratę skaičiuoti. Tačiau šiandien norime pasidžiaugti, kad daugelio Europos šalių gyventojai jau gali pradėti planuoti kelionę į Vilnių ir garsiai pranešti šią žinią pasauliui“, – sako simbolinę sezono atidarymo akciją organizavusios Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

Žiniai pranešti pasirinkti oro balionai – vienas svarbiausių Vilniaus turizmo simbolių ir miesto svečių itin mėgstama pramoga. Sostinės Vingio parke vykstant bene pirmajam pasaulyje po karantino oro balionų čempionatui, Vilniaus padanges užpildė net 38 balionai, o kartu su jais – kvietimas atvykti į Vilnių ir atrasti miestą kaip tikrą oro balionų sostinę. Nors vėliau Vilnių užklupo audrą, visi oro balionai spėjo nutūpti dar iki jos.

„Nuostabūs oro balionų vaizdai išskiria Vilnių iš kitų pasaulio miestų. Neabejoju, kad į miestą netrukus pradėsiantys grįžti užsienio svečiai įvertins šį ir kitus Vilniaus privalumus – mes pasiryžę juos nustebinti dar ne kartą“, – sako Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Nuostabūs oro balionų vaizdai išskiria Vilnių iš kitų pasaulio miestų. Neabejoju, kad į miestą netrukus pradėsiantys grįžti užsienio svečiai įvertins šį ir kitus Vilniaus privalumus.

Tarp visos oro balionų gausos išsiskyrė balionas su žinute „Vilnius kviečia“ (angl. Vilnius is calling), kurios tikslas – pranešti pasauliui, kad Vilnius atsiveria keliautojams iš užsienio. Kartu į dangų pakilo į vieną krepšį susibūrę skirtingų sričių svetingumo industrijos atstovai: svetingiausias Vilniaus gidas Petras Staselis, MO muziejaus direktorė Milda Ivanauskienė, svetingiausio 2019 m. viešbučio „Pacai“ vadovė Rūta Pulkauninkaitė-Macikė, Kūrybinių industrijų asociacijos pirmininkė Živilė Diawara, someljė Narimantas Miežys, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė, Nacionalinės turizmo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė, Go Vilnius direktorė Inga Romanovskienė ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Šios vizualios akcijos tikslas – per konkrečius balione esančius žmones atskleisti, kad svečių Vilniuje labai laukia skirtingų profesijų atstovai.

„Oro balionais į dangų pakilome puikiu oru, o vos nusileidus prasidėjo audra. Tai gana simboliška, nes būtent toks ir šis turizmo sezonas – nenuspėjamas ir ne toks giedras kaip įprasta, bet mūsų svetingumo sektorius yra pasiruošęs įveikti visas jį užklupsiančias audras“, – po skrydžio sakė „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

Oro balionai laikomi viena išskirtiniausių pramogų Vilniuje ir savotiška miesto vizitine kortele. Vilnius yra viena nedaugelio sostinių Europoje virš kurių galima skristi oro balionu – tam palankus miesto dydis ir išsidėstymas bei entuziastinga oreivių bendruomenė. Todėl pramoga yra vienodai populiari tiek tarp vietinių, tiek tarp užsienio turistų, o pastarieji virš miesto skraidančius oro balionus dažnai įvardina kaip vieną Vilniaus unikalių pusių.

„Šiandien taip gausiai į dangų sugrįžę oro balionai yra puiki miesto optimizmo išraiška. Tikimės, kad kartu su jais į miestą grįš ir svečiai, galėsiantys kaip ir kasmet džiaugtis savo pamėgta pramoga – tiek skrydžiais oro balionu, tiek pakilusių balionų stebėjimu“, – sako Lietuvos oreivių federacijos prezidentas Vytautas Sviderskis.

Vizualią užsienio turistų kvietimo akciją organizavo agentūra „Go Vilnius“ kartu su Lietuvos oreivių federacija. Akcija vyko atvirojo oro balionų čempionato metu.

Šiuo metu į Vilnių laisvai atvykti galima iš 26 Europos šalių. Reguliarūs skrydžiai į Vilnių vykdomi iš 9 šalių, vakar Vyriausybės sprendimu leista atnaujinti skrydžius iš dar 6 šalių.