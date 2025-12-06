Vilniaus oro uostas atnaujino darbą

Oro erdvės ribojimai buvo įvesti nuo 18.06 val. ir atšaukti 19.31 val., anksčiau planuota, kad jie tęsis iki 21.05 valandos.
„Dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams, įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto panaikinti“, – teigiama pranešime.
Keleivius, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, LTOU kviečia tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos bei sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje.
Kaip skelbė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas trečiadienį vakare ir ketvirtadienį naktį. Vilniaus oro uostas per naktį tuomet buvo uždarytas tris kartus.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiemet užfiksuoti 599 kontrabandinių balionų ir 197 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.
